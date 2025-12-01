Έξι χρόνια μετά: Σαν σήμερα το πρώτο κρούσμα COVID-19 στη Γουχάν της Κίνας

Πριν από έξι χρόνια σήμερα — γύρω στις 1 Δεκεμβρίου 2019 — ένας 55χρονος άνδρας στη Γουχάν της επαρχίας Χουμπέι της Κίνας φέρεται να έγινε η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση με συμπτώματα αυτού που αργότερα θα αναγνωριζόταν ως COVID-19.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, τα τοπικά νοσοκομεία άρχισαν να δέχονται ομάδες παρόμοιων ανεξήγητων περιστατικών που έμοιαζαν με πνευμονία, πολλές από τις οποίες αρχικά συνδέονταν με την αγορά θαλασσινών Huanan, αν και μεταγενέστερες μελέτες υποδείκνυαν ότι ο ιός ενδέχεται να είχε ήδη εξαπλωθεί ανεξάρτητα από την αγορά.

Εκείνη την εποχή, οι κινεζικές αρχές πίστευαν ότι επρόκειτο για ένα τοπικό πρόβλημα, αλλά στα τέλη Δεκεμβρίου ο νέος ιός είχε ταυτοποιηθεί και η γενετική αλληλουχία του είχε εξαπλωθεί σε πολλές χώρες.

Μέσα σε λίγους μήνες, ο κόσμος βίωσε την παύση των ταξιδιών, την υπερφόρτωση των συστημάτων υγείας, άνευ προηγουμένου κοινωνικούς περιορισμούς και την ταχύτερη ανάπτυξη εμβολίου στην ιστορία.

Κοιτώντας πίσω, εκείνη η μεμονωμένη ασθένεια στο Γουχάν σηματοδότησε την αθόρυβη αρχή ενός παγκόσμιου γεγονότος που αναδιαμόρφωσε τη σύγχρονη κοινωνία, τις υποδομές δημόσιας υγείας και τη διεθνή επιστημονική συνεργασία.

