ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας Shein και Temu

Οι γίγαντες γρήγορης μόδας Shein και Temu αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις στις ΗΠΑ, καθώς δύο ανώτεροι πολιτικοί άσκησαν πιέσεις για έρευνες, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για καταναγκαστική εργασία και κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στο Τέξας, ο Γενικός Εισαγγελέας της πολιτείας Κεν Πάξτον ξεκίνησε έρευνα για την Shein, αντικατοπτρίζοντας παρόμοιες κινήσεις που είχαν στοχεύσει την εταιρεία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Σε εθνικό επίπεδο, ο γερουσιαστής Τομ Κότον ζήτησε ομοσπονδιακή έρευνα για τις πλατφόρμες Shein και Temu, τις οποίες χαρακτήρισε «κομμουνιστικές κινεζικές» και τις κατηγόρησε για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει «καταστρέψει» αμερικανικές εταιρείες.

Η Shein δήλωσε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες σχετικά με τις επιχειρηματικές της πρακτικές. Το BBC επικοινώνησε επίσης με την Temu για σχόλια. «Χαιρετίζουμε την εποικοδομητική συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα Πάξτον», δήλωσε η Shein, προσθέτοντας ότι θα συνεργαστεί στην έρευνα.

Ο λιανοπωλητής έχει την έδρα του στη Σιγκαπούρη, αλλά τα περισσότερα από τα προϊόντα που πωλούνται στην πλατφόρμα του κατασκευάζονται στην Κίνα, όπου ιδρύθηκε. Σε επιστολή προς την Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι τη Δευτέρα, η Κότον - ανώτερη Ρεπουμπλικανή από το Αρκάνσας - δήλωσε ότι εκατομμύρια δέματα από την Κίνα βρίσκονται τώρα σε αποθήκες των ΗΠΑ, αφότου η Ουάσινγκτον άλλαξε τους κανόνες της για τις αποστολές χαμηλού κόστους τον Αύγουστο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατήργησε τον μακροχρόνιο κανόνα de minimis , μια παγκόσμια δασμολογική απαλλαγή που χρησιμοποιείται ευρέως από αγοραστές προϊόντων χαμηλού κόστους, υποβάλλοντας τις αποστολές σε δασμούς και αυστηρότερους τελωνειακούς ελέγχους. Οι νέοι κανονισμοί δίνουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφάλειας μια «χρυσή ευκαιρία» να αναλάβει δράση, δήλωσε ο Κότον, βασικός σύμμαχος του Τραμπ και σφοδρός επικριτής της Κίνας.

Σχεδιαστές και μικρές αμερικανικές μάρκες έχουν κατηγορήσει την Shein ότι αντιγράφει συστηματικά τις πρωτότυπες δημιουργίες τους, συχνά λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία τους, και τις πουλάει σε ένα κλάσμα της τιμής, είπε. Ο Κότον κατηγόρησε επίσης την Temu ότι διαθέτει «εξελιγμένα και παραπλανητικά πλαστά στοιχεία» στην πλατφόρμα της, η οποία έχει εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες.

Επικαλέστηκε μια αμερικανική έρευνα η οποία διαπίστωσε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των αντικειμένων που αγόρασαν οι ερευνητές της από την Shein και την Temu ήταν πιθανώς πλαστά. Την ίδια στιγμή ο Πάξτον από το Τέξας δήλωσε ότι πολυάριθμες αναφορές εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την φερόμενη εξάρτηση της Shein από την καταναγκαστική εργασία και ισχυρισμούς για χρήση μη ασφαλών υλικών και παραπλανητικό μάρκετινγκ.

Η μάρκα έχει τεθεί υπό έλεγχο λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησής της στον τομέα της γρήγορης μόδας και των συνθηκών εργασίας των ανθρώπων που κατασκευάζουν τα προϊόντα στις εγκαταστάσεις της. Ο Ρεπουμπλικάνος δικηγόρος δήλωσε ότι η έρευνα θα αξιολογήσει εάν οι πρακτικές της Shein παραβιάζουν τη νομοθεσία του Τέξας, φέρεται να χρησιμοποιούν επικίνδυνα υλικά και εάν έχουν παραπλανήσει τους καταναλωτές σχετικά με την ηθική προμήθεια. Η έρευνα θα εξετάσει επίσης τις πρακτικές συλλογής δεδομένων της Shein, πρόσθεσε.

«Δεν θα επιτρέψω σε φθηνά, επικίνδυνα, ξένα αγαθά να κατακλύσουν την Αμερική και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία μας», δήλωσε ο Πάξτον. Η Shein αντιμετωπίζει επίσης εκκλήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίσει τις πωλήσεις παιδικών κούκλων του σεξ και όπλων στην αγορά τρίτων, αφότου οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν τα προϊόντα τον Νοέμβριο . Η Temu ερευνάται επίσης στη Γαλλία για τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου προσβάσιμου σε νέους.

Διαβάστε επίσης