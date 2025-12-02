ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας Shein και Temu

Οι εταιρείες γρήγορης μόδας Shein και Temu αντιμετωπίζουν εκκλήσεις για έρευνα από τις ΗΠΑ

Newsbomb

ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας Shein και Temu
FILE - Pages from the Shein website, left, and from the Temu site, right, are shown in this photo, in New York, June 23, 2023. (AP Photo/Richard Drew, File)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι γίγαντες γρήγορης μόδας Shein και Temu αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις στις ΗΠΑ, καθώς δύο ανώτεροι πολιτικοί άσκησαν πιέσεις για έρευνες, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για καταναγκαστική εργασία και κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στο Τέξας, ο Γενικός Εισαγγελέας της πολιτείας Κεν Πάξτον ξεκίνησε έρευνα για την Shein, αντικατοπτρίζοντας παρόμοιες κινήσεις που είχαν στοχεύσει την εταιρεία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Σε εθνικό επίπεδο, ο γερουσιαστής Τομ Κότον ζήτησε ομοσπονδιακή έρευνα για τις πλατφόρμες Shein και Temu, τις οποίες χαρακτήρισε «κομμουνιστικές κινεζικές» και τις κατηγόρησε για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει «καταστρέψει» αμερικανικές εταιρείες.

Η Shein δήλωσε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες σχετικά με τις επιχειρηματικές της πρακτικές. Το BBC επικοινώνησε επίσης με την Temu για σχόλια. «Χαιρετίζουμε την εποικοδομητική συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα Πάξτον», δήλωσε η Shein, προσθέτοντας ότι θα συνεργαστεί στην έρευνα.

Ο λιανοπωλητής έχει την έδρα του στη Σιγκαπούρη, αλλά τα περισσότερα από τα προϊόντα που πωλούνται στην πλατφόρμα του κατασκευάζονται στην Κίνα, όπου ιδρύθηκε. Σε επιστολή προς την Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι τη Δευτέρα, η Κότον - ανώτερη Ρεπουμπλικανή από το Αρκάνσας - δήλωσε ότι εκατομμύρια δέματα από την Κίνα βρίσκονται τώρα σε αποθήκες των ΗΠΑ, αφότου η Ουάσινγκτον άλλαξε τους κανόνες της για τις αποστολές χαμηλού κόστους τον Αύγουστο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατήργησε τον μακροχρόνιο κανόνα de minimis , μια παγκόσμια δασμολογική απαλλαγή που χρησιμοποιείται ευρέως από αγοραστές προϊόντων χαμηλού κόστους, υποβάλλοντας τις αποστολές σε δασμούς και αυστηρότερους τελωνειακούς ελέγχους. Οι νέοι κανονισμοί δίνουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφάλειας μια «χρυσή ευκαιρία» να αναλάβει δράση, δήλωσε ο Κότον, βασικός σύμμαχος του Τραμπ και σφοδρός επικριτής της Κίνας.

Σχεδιαστές και μικρές αμερικανικές μάρκες έχουν κατηγορήσει την Shein ότι αντιγράφει συστηματικά τις πρωτότυπες δημιουργίες τους, συχνά λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία τους, και τις πουλάει σε ένα κλάσμα της τιμής, είπε. Ο Κότον κατηγόρησε επίσης την Temu ότι διαθέτει «εξελιγμένα και παραπλανητικά πλαστά στοιχεία» στην πλατφόρμα της, η οποία έχει εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες.

Επικαλέστηκε μια αμερικανική έρευνα η οποία διαπίστωσε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των αντικειμένων που αγόρασαν οι ερευνητές της από την Shein και την Temu ήταν πιθανώς πλαστά. Την ίδια στιγμή ο Πάξτον από το Τέξας δήλωσε ότι πολυάριθμες αναφορές εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την φερόμενη εξάρτηση της Shein από την καταναγκαστική εργασία και ισχυρισμούς για χρήση μη ασφαλών υλικών και παραπλανητικό μάρκετινγκ.

Η μάρκα έχει τεθεί υπό έλεγχο λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησής της στον τομέα της γρήγορης μόδας και των συνθηκών εργασίας των ανθρώπων που κατασκευάζουν τα προϊόντα στις εγκαταστάσεις της. Ο Ρεπουμπλικάνος δικηγόρος δήλωσε ότι η έρευνα θα αξιολογήσει εάν οι πρακτικές της Shein παραβιάζουν τη νομοθεσία του Τέξας, φέρεται να χρησιμοποιούν επικίνδυνα υλικά και εάν έχουν παραπλανήσει τους καταναλωτές σχετικά με την ηθική προμήθεια. Η έρευνα θα εξετάσει επίσης τις πρακτικές συλλογής δεδομένων της Shein, πρόσθεσε.

«Δεν θα επιτρέψω σε φθηνά, επικίνδυνα, ξένα αγαθά να κατακλύσουν την Αμερική και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία μας», δήλωσε ο Πάξτον. Η Shein αντιμετωπίζει επίσης εκκλήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίσει τις πωλήσεις παιδικών κούκλων του σεξ και όπλων στην αγορά τρίτων, αφότου οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν τα προϊόντα τον Νοέμβριο . Η Temu ερευνάται επίσης στη Γαλλία για τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου προσβάσιμου σε νέους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε κοινωνικούς εταίρους για Συλλογικές Συμβάσεις: Θετική εξέλιξη σε μια εποχή έντασης

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες...

12:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Γυναικεία μάχη στην πρωινή ζώνη – Σκορδά ή Καινούργιου

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο ράπερ Poorstacy που εντοπίστηκε νεκρός στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

11:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Γενικευμένες βροχές σε όλη τη χώρα προκαλούνται από δύο διαδοχικές διαταραχές - Δείτε χάρτη

11:46WHAT THE FACT

Αμερικανικό αεροσκάφος «Doomsday» εξαφανίστηκε πάνω από τον Ατλαντικό σε μυστηριώδη αποστολή

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Συνελήφθη 52χρονος που κυκλοφορούσε γυμνός έξω από Δημοτικό Σχολείο

11:43ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ρακέτα που αλλάζει το παιχνίδι: Wilson Bela V3

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: H βιασύνη του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία εγείρει φόβους για μια «κακή συμφωνία» για την Ευρώπη

11:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Πλήγμα» με Ρέτσο, αγώνας «δρόμου για Τσικίνιο και Ποντένσε

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες στον «Γιουσέιν Μπολτ» της εγκληματικότητας: Ξέφυγε δύο φορές μετά από καταδίωξη λόγω… ταχύτητας – Δείτε βίντεο

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί η Αθήνα σήμερα και αύριο: Γιατί απεργούν οι αυτοκινητιστές

11:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυνατό πρόγραμμα με Premier League, La Liga και Κύπελλα Ελλάδας, Ιταλίας και Γερμανίας με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας στην Ιαπωνία – Τι ψάχνει ο υπουργός Άμυνας στο Τόκιο

11:10ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η γενιά χωρίς μετρητά: Γιατί το παιδί σου δεν θέλει πια χαρτζιλίκι στο χέρι

11:09ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας Shein και Temu

11:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Χάνει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ο Ντέσερς

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Προχωράμε με ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης»

10:56ΥΓΕΙΑ

Αυτοτραυματισμός στους νέους: 13-15 οι κρίσιμες ηλικίες - 1 στα 6 παιδιά αυτοτραυματίζεται

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Leapmotor παρουσίασε το ολοκαίνουργιο A10

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες στον «Γιουσέιν Μπολτ» της εγκληματικότητας: Ξέφυγε δύο φορές μετά από καταδίωξη λόγω… ταχύτητας – Δείτε βίντεο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες...

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Συνελήφθη 52χρονος που κυκλοφορούσε γυμνός έξω από Δημοτικό Σχολείο

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Σορίν Ματέι: Μία ομηρία με τραγικό τέλος σε ζωντανή σύνδεση στην ελληνική τηλεόραση

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

09:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός – Πάνω από 0,60 mg στο αίμα του

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Η ηρωίδα οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες - Παγιδεύθηκε στις φλόγες με το μωρό και τη μητέρα του εργοδότη της

11:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Γενικευμένες βροχές σε όλη τη χώρα προκαλούνται από δύο διαδοχικές διαταραχές - Δείτε χάρτη

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμους οι αγρότες: Τρακτέρ σε Νίκαια, Μάλγαρα, Εύζωνες, Καλπάκι, Κήπους – «Περιμένουμε τον Τσιάρα να μιλήσει, δεν ανοίγει ο δρόμος»

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές - Διαθήκες: Ριζικές οι αλλαγές για τα εξ αδιαιρέτου, τα χρέη και τα ποσοστά των παιδιών - Σήμερα η παρουσίαση του νέου κληρονομικού δικαίου

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: 6 στους 10 αντιμετωπίζουν εμπόδια προσβασιμότητας - Το 50% διαθέτει μηνιαίο ατομικό εισόδημα έως 385 ευρώ

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Το ριφιφί του αιώνα: Η ληστεία των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών στην Τράπεζα Εργασίας που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ανατροπή στη δολοφονία του 75χρονου - «Αθωώνει» τον γιο ο συνεργός, αναβλήθηκε το εφετείο

11:46WHAT THE FACT

Αμερικανικό αεροσκάφος «Doomsday» εξαφανίστηκε πάνω από τον Ατλαντικό σε μυστηριώδη αποστολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ