Φρικτός θάνατος της ημίγυμνης μηχανόβιας influencer - Σκοτώθηκε κάνοντας ακροβατικά χωρίς χέρια

Μια influencer, με το παρατσούκλι «Bikergirl», που έγινε διάσημη επειδή οδηγούσε τη μηχανή της χωρίς χέρια φορώντας προκλητικά ρούχα, σκοτώθηκε την Τετάρτη, λίγες ώρες μετά την ανατριχιαστικά προφητική ανάρτησή της ότι μπορεί να τρακάρει.

Η Karen Sofia Quiroz Ramirez, βρήκε ακαριαίο θάνατο, όταν έπεσε κάτω από τις ρόδες ενός φορτηγού, καθώς προσπαθούσε να περάσει με τη μοτοσικλέτα της ανάμεσα από δύο οχήματα στην πατρίδα της, την Κολομβία, σύμφωνα με το Jam Press.

NEW: Karen Sofia Quiroz Ramirez, 25, Dies in Motorcycle Crash Just Hours After Posting: ‘I’m Riding Without My Glasses… I Hope I Don’t Die’ pic.twitter.com/4TdhfKooIN — MAGAgeddon (@MAGAgeddon) December 1, 2025

Η 25χρονη μοτοσικλετίστρια, η οποία μοιραζόταν βίντεο όπου οδηγούσε χωρίς χέρια φορώντας μόνο ένα σουτιέν και χωρίς προστατευτικό μπουφάν, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο από τη μία πλευρά πριν χτυπηθεί από το φορτηγό από την άλλη, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Ωστόσο λίγες ώρες πριν από το θάνατό της είχε κάνει μία ανατριχιαστική ανάρτηση, σχεδόν προφητική. «Ελπίζω να μην τρακάρω, γιατί οδηγώ χωρίς τα γυαλιά μου», έγραψε η Ramirez στις 45.000 των ακολούθων της. Οι συνθήκες του θανατηφόρου δυστυχήματος διερευνώνται