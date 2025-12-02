Βρετανία: Δημοσιογράφος λιποθύμησε live ενώ κάλυπτε ποδοσφαιρικό αγώνα

Η Βρετανίδα παρουσιάστρια Laura Woods κατέρρευσε ζωντανά στην τηλεόραση ενώ παρουσίαζε την κάλυψη του αγώνα της γυναικείας ομάδας της Αγγλίας εναντίον της Γκάνας.

Η δημοφιλής σταρ βρισκόταν στο ITV4 μαζί με τον Ian Wright και την Anita Asante όταν συνέβη το τρομακτικό περιστατικό.

Η Woods παρουσίαζε το πρόγραμμα για τις Lionesses (όπως ονομάζεται η γυναικεία ομάδα της Αγγλίας) όταν λιποθύμησε ενώ οι κάμερες συνέχιζαν να τραβούν.

Η σταρ του TNT Sports έπεσε μπροστά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, καταρρέοντας προς την κατεύθυνση των Wright και Asante.

Το ζευγάρι, που έμεινε άναυδο, προσπάθησε να στηρίξει την Woods.

Αλλά τότε αυτή κατέρρευσε στο έδαφος σε μια συγκλονιστική σκηνή.

Η κάμερα απομακρύνθηκε τότε για να δείξει μια ευρεία λήψη του σταδίου.

Και η κάλυψη του ITV διακόπηκε για διαφημιστικό διάλειμμα.

Όταν η εκπομπή ξανάρχισε, η Woods είχε αντικατασταθεί από τη συνάδελφό της Katie Shanahan.

Αυτή ενημέρωσε αμέσως τους τηλεθεατές για την υγεία της Woods.

Είπε: «Όπως ίσως έχετε παρατηρήσει, δεν έχουμε μαζί μας την υπέροχη Laura Woods.

«Μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία και βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια».

