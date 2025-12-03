Γάζα: Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα σε σκηνές στη Χαν Γιούνις

Φωτ.Αρχείου - Σκηνές για τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους κοντά στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 28 Οκτωβρίου 2025.

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα σε σκηνές και πρόχειρα καταλύματα για εκτοπισμένους δυτικά της Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με γιατρούς του νοσοκομείου του Κουβέιτ.

Οι επιθέσεις έπληξαν την παράκτια περιοχή al-Mawasi.

Διασώστες δήλωσαν στο BBC ότι ανέσυραν τις σορούς από τον καταυλισμό al-Najaat, ένα συγκρότημα σκηνών που φιλοξενούσε εκατοντάδες εκτοπισμένους τους τελευταίους μήνες.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η αρχική επίθεση είχε ως στόχο μια σκηνή μέσα στην περιοχή εκτοπισμένων al-Mawasi, ακολουθούμενη από εκρήξεις κοντά στο νοσοκομείο του Κουβέιτ, προκαλώντας πανικό στις οικογένειες που είχαν καταφύγει εκεί.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «χτύπησε έναν τρομοκράτη της Χαμάς στη νότια Λωρίδα της Γάζας».

*Με πληροφορίες από BBC

