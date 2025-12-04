Τραμπ για ειρηνευτικές συνομιλίες με Πούτιν: «Χρειάζονται δύο για το τανγκό. Θα δούμε τι θα γίνει»

Η πορεία προς τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία είναι ασαφής, δήλωσε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά από αυτό που χαρακτήρισε «λογικά καλές» συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και των Αμερικανών απεσταλμένων. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε χθες ότι ο Πούτιν αποδέχτηκε ορισμένες προτάσεις των ΗΠΑ που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και είναι έτοιμος να συνεχίσει να εργάζεται για την εξεύρεση συμβιβασμού.



Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, πέρασαν ώρες στο Κρεμλίνο, αναχωρώντας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης χωρίς να σημειωθεί κάποια συγκεκριμένη πρόοδος όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ τον ενημέρωσαν τηλεφωνικά για τις συνομιλίες και του είπαν ότι η εντύπωση που είχαν από τον Πούτιν ήταν ότι «θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία». Ωστόσο, δεν είναι σαφές τι θα συμβεί τώρα, είπε ο Τραμπ.

«Τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση δεν μπορώ να σας το πω, επειδή χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό», είπε ο Τραμπ, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω. Πρόσθεσε: «Έχουμε κάτι αρκετά καλά επεξεργασμένο (με την Ουκρανία)».

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντηθούν με Ουκρανούς αξιωματούχους στο Μαϊάμι την Πέμπτη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν σωστό να πούμε ότι ο Πούτιν απέρριψε τις προτάσεις των ΗΠΑ, διαφώνησε.



«Χθες πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά άμεση ανταλλαγή απόψεων», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Κάποια πράγματα έγιναν δεκτά, κάποια άλλα χαρακτηρίστηκαν ως απαράδεκτα. Αυτή είναι μια φυσιολογική διαδικασία εργασίας για την εξεύρεση συμβιβασμού». Ένας βοηθός του Κρεμλίνου δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι «δεν έχουν ακόμη βρεθεί συμβιβασμοί».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του ότι η ομάδα του προετοιμάζεται για συναντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ο διάλογος με τους εκπροσώπους του Τραμπ θα συνεχιστεί.

«Μόνο λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της Ουκρανίας είναι δυνατή μια αξιοπρεπής ειρήνη», είπε.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν ενταθεί σε μια δύσκολη συγκυρία για το Κίεβο, το οποίο χάνει έδαφος από τη Ρωσία στο ανατολικό του μέτωπο, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς από την έναρξη του πολέμου. Ο αρχηγός του προσωπικού του Ζελένσκι, ο οποίος ηγήθηκε της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές συνομιλίες, παραιτήθηκε την Παρασκευή, αφού ερευνητές κατά της διαφθοράς έψαξαν το σπίτι του. Δύο υπουργοί απολύθηκαν και ένας πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Ζελένσκι κατονομάστηκε ως ύποπτος.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία οφείλει ευγνωμοσύνη στον Τραμπ για τις προσπάθειές του, αλλά το Κρεμλίνο δεν θα έκανε συνεχόμενα σχόλια για τις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η δημοσιότητα είναι απίθανο να είναι εποικοδομητική. «Επί του παρόντος, διεξάγονται εργασίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να επιτευχθούν ορισμένα αποτελέσματα που στη συνέχεια θα αποτελέσουν τη βάση για επαφές στο υψηλότερο επίπεδο».

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ που διέρρευσε τον Νοέμβριο, ανησύχησε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι δήλωσαν ότι υποκλίθηκαν στις κύριες απαιτήσεις της Μόσχας. Στη συνέχεια, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις υπέβαλαν αντιπρόταση και, στις συνομιλίες στη Γενεύη, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία δήλωσαν ότι είχαν δημιουργήσει ένα ενημερωμένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πούτιν δήλωσε την Τρίτη ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν να βυθίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες προτείνοντας ιδέες που είναι απολύτως απαράδεκτες για τη Ρωσία. Ο βοηθός του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες με τον Γουίτκοφ ότι η Μόσχα είχε προηγουμένως λάβει ένα σύνολο προτάσεων 27 σημείων και στη συνέχεια τέσσερα επιπλέον έγγραφα τα οποία συζητήθηκαν με τον Βίτκοφ. Ο Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία είχαν χωρίσει τις αρχικές προτάσεις σε τέσσερα στοιχεία. Το ακριβές περιεχόμενο δεν έχει αποκαλυφθεί.

