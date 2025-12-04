Σκάνδαλο στις Βρυξέλλες: Η πρώτη αντίδραση της Μογκερίνι – Αξιωματούχος αποχώρησε με… πρόωρη σύνταξη

Η πρώην ύπατη εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνι, διατηρεί την ηρεμία της σχετικά με τη συνεχιζόμενη έρευνα για απάτη στην οποία έχει κατονομαστεί ως ύποπτη, σύμφωνα με τον νομικό της εκπρόσωπο, μερικές ώρες αφότου οι βελγικές Αρχές την ανέκριναν επί αρκετές ώρες και πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία της, στις Βρυξέλλες.

Το κατηγορητήριο εις βάρος της έρχεται ως επακόλουθο ευρύτερης έρευνας που οδήγησε στις συλλήψεις και την αποδέσμευση της αξιωματούχου λίγο αργότερα και του ανώτερου στελέχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέφανο Σανίνο.

Η βελγική αστυνομία έκανε, επίσης, έρευνα στην υπηρεσία διπλωματίας της Ένωσης, καθώς οι ανακριτές εξετάζουν καταγγελίες περί ακατάλληλης κοινοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών που συνδέονται με έναν διαγωνισμό χρηματοδοτούμενο από τον θεσμό και αφορούν το Κολλέγιο της Ευρώπης.

«Φυσικά κι έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο σύστημα Δικαιοσύνης και πιστεύω ότι θα επιβεβαιωθεί η ορθότητα των ενεργειών του Κολλεγίου», ανέφερε η Μογκερίνι, προσθέτοντας ότι «θα συνεργαστώ πλήρως με τις Αρχές». Κατέθετε στον ανακριτή από τις 14:00, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται μερικά λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.

«Απάντησε με απόλυτη διαφάνεια· είναι πολύ ήρεμη παρά τη δύσκολη δοκιμασία για κάποιον άνθρωπο όπως εκείνη, που έχει αφοσιωθεί βαθιά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως δείχνει η πορεία της», σύμφωνα με τη νομική της εκπρόσωπο, Μαριάπολα Κέρκι.

Ακόμη, περιέγραψε την ανάκριση ως ευγενική και στοχευμένη, με τους ανακριτές να ζητούν λεπτομερείς εξηγήσεις σχετικά με τον δημόσιο διαγωνισμό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Η αποδέσμευση της πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας χωρίς κανέναν περιορισμό στις μετακινήσεις της ήταν «θετικό σημάδι», υπογράμμισε.

Μετά την ακρόαση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) επιβεβαίωσε ότι η Μογκερίνι είχε λάβει επίσημη ειδοποίηση ότι θεωρείται ύποπτη, όπερ σημαίνει ότι η έρευνα παραμένει ανοιχτή καθώς οι εισαγγελείς αξιολογούν αν θα απαλλαγεί ή θα εμπλακεί περαιτέρω.

Η EPPO ανέφερε ότι αφέθηκε ελεύθερη επειδή δεν θεωρείται ύποπτη φυγής, ενώ, ισχύει παράλληλα το τεκμήριο της αθωότητας.

Ο Σανίνο αποχώρησε με «πρόωρη σύνταξη»

Ο ένας εκ των εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο που έχει προκαλέσει νέο πολιτικό «σεισμό» στις Βρυξέλλες, Στέφανο Σανίνο, ανακοίνωσε ότι θα συνταξιοδοτηθεί πρόωρα από τη θέση του Γενικού Διευθυντή για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο, μετά τις αποκαλύψεις και την εν εξελίξει έρευνα για υποψίες κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως αποκαλύπτει το Euractiv.

Σε χθεσινό (03/12) εσωτερικό μήνυμα προς το προσωπικό, επιβεβαίωσε ότι είχε ανακριθεί σε σχέση με ένα έργο που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Γενικού Γραμματέα της διπλωματικής υπηρεσίας της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Ωστόσο, τόνισε ότι «έχω εμπιστοσύνη στο έργο των δικαστικών Αρχών και είμαι βέβαιος ότι όλα θα διασαφηνιστούν». Ο Σανίνο τέθηκε υπό κράτηση και στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος αργά την Τρίτη.

Μάλιστα, επικαλούμενος την ανάγκη να προστατευτεί το έργο της Γενικής Διεύθυνσης, ο Σανίνο υποστήριξε ότι δεν θεωρεί πλέον σκόπιμο να συνεχίσει στο αξίωμα και πως θα συνταξιοδοτηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου.

«Η Γενική Διεύθυνση πρέπει να παραμείνει επικεντρωμένη στη δραστηριότητα και να υλοποιήσει το φιλόδοξο πρόγραμμα που έχουμε αναπτύξει», επεσήμανε.

Ο αναπληρωτής γενικός Διευθυντής, Μιχαήλ Καρνίτσνικ, θα αναλάβει αμέσως καθήκοντα, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα.

Πρόκειται για την πρώτη αποχώρηση υψηλού επιπέδου που συνδέεται με την επέκταση της έρευνας και περιλαμβάνει εφόδους τόσο στα γραφεία της Υπηρεσίας, όσο και το Κολλέγιο της Ευρώπης.

