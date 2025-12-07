Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Γκόα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 25 άτομα να έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου (τοπική ώρα).

Τα περισσότερα θύματα ήταν μέλη του προσωπικού της κουζίνας του κέντρου διασκέδασης, αν και μεταξύ των νεκρών πιστεύεται ότι υπάρχουν και τρεις έως τέσσερις τουρίστες.

India is the real Final Destination at this point.

Anything at this point is a potential life threat for the common man.

What a disaster to wake up to! 25 dead and many injured in a massive fire outbreak at Goa.

But please do not politicise this event as Goa is BJP ruled. pic.twitter.com/QvTysQI9hL — Dr Aratrika Ganguly (@aratrika_g08) December 7, 2025

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, δείχνουν διασώστες να καταφτάνουν στο σημείο της τραγωδίας για να βοηθήσουν τους τραυματίες, ορισμένοι από τους οποίους μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.

Ένα βίντεο κατέγραψε και την στιγμή που ξεκινάει η πυρκαγιά:

Watch the roof as the fire erupts.

Final Moments before the deadly Arpora goa fire.

At least 25 ppl dead. Bodies charred in the deadly fire which erupted from a suspected cylinder blast pic.twitter.com/OnCrR5eTyH — Shivan Chanana (@ShivanChanana) December 7, 2025

Ο Dr. Pramod Sawant, πολιτειακός πρωθυπουργός της Γκόα, δήλωσε ότι είναι βαθιά συγκλονισμένος από την πυρκαγιά και ότι εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους.

Αργότερα δήλωσε ότι «εξετάζει προσεκτικά την κατάσταση που προέκυψε από την τραγική πυρκαγιά», προσθέτοντας ότι έξι επιπλέον άτομα τραυματίστηκαν. «Και τα έξι τραυματισμένα άτομα βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνουν την καλύτερη ιατρική περίθαλψη», είπε.

Οι Αρχές εργάστηκαν όλη τη νύχτα για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και όλες οι σοροί έχουν ανασυρθεί, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της πολιτείας στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι η θανατηφόρα αυτή πυρκαγιά ήταν «βαθιά θλιβερή». Είπε ότι μίλησε με έναν υπουργό της Γκόα και ότι «η κυβέρνηση της πολιτείας παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες».

Ο Dr, Sawant δήλωσε ότι «διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας» για να διαπιστωθεί τι συνέβη, μετά την επίσκεψή του στον τόπο του συμβάντος. «Η έρευνα θα εξετάσει ta ακριβή αιτία της πυρκαγιάς και αν τηρήθηκαν οι κανόνες πυρασφάλειας και οι οικοδομικοί κανονισμοί», είπε. «Όσοι κριθούν υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρότερες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος».

Η Γκόα, μια μικρή πολιτεία στη δυτική ακτή της Ινδίας, είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, που προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.