«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη του για το 2026

Προειδοποιεί για ισχυρές ηλιακές καταιγίδες το 2026, σημειώνοντας ότι ίσως αποτελούν τη σοβαρότερη απειλή για τη νέα χρονιά που μας έρχεται.

Newsbomb

«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη του για το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Athos Salomé, γνωστός και διεθνώς ως «Ζωντανός Νοστράδαμος», έχει ξαναβρεθεί στο προσκήνιο λόγω των ισχυρισμών του ότι έχει προβλέψει μεγάλα γεγονότα, όπως την πανδημία του κορωνοϊού. Καθώς πλησιάζει το 2026, αποκαλύπτει την προφητεία που, όπως λέει, τον φοβίζει περισσότερο από όλες.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κατέρρευσε ο αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος μέσα στο Δημαρχείο - Υπέστη καρδιακό επεισόδιο

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι σε βάρος του Γιάννη Λάλα

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο επικίνδυνο ταξίδι στον κόσμο: Η περιγραφή δημοσιογράφου «κόβει» την ανάσα

10:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη του για το 2026

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου - «Αποχωρούμε ειρηνικά», δήλωσαν οι αγρότες

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 25χρονος που διακινούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μετά από πληροφορίες της Αμερικανικής Πρεσβείας

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σουρμελίδης για την παραίτησή του από την «Αυγή»: «Ούτε με άδειασε κανένας ούτε άδειασα κανέναν»

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη ύψους 1.700 ευρώ το μήνα για τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα - Ποιοι οι δικαιούχοι

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes GLB ξεκινά ως ηλεκτρική αλλά θα είναι και ήπια υβριδική

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ζόχραν Μαμντάνι: Αφήνει το μικρό του διαμέρισμα στην Αστόρια για να ζήσει στο δημαρχιακό μέγαρο

09:33LIFESTYLE

Κάτι συμβαίνει με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Βγάζει το μπικίνι της σε νέο βίντεο στο Instagram - Ανησυχία στο κοινό της

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Προς νέο ρεκόρ ζέστης το 2025: Αναμένεται να συμπεριληφθεί στις πιο θερμές χρονιές όλων των εποχών

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Έλαμψαν» στη Μινεσότα οι Σανς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Τραμπ πιέζει για ειρήνη, ο Πούτιν προετοιμάζεται για περισσότερο πόλεμο

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Αττική οδός

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ: Ο γαμπρός του Τραμπ έχει ρόλο-κλειδί στην προσπάθεια της Paramount να εξαγοράσει την Warner

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική δηλητηρίαση σε 10ωρη πτήση Σαγκάη - Μόσχα - «Η ουρά για την τουαλέτα δεν τελείωνε ποτέ»

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Απήγαγαν 17χρονο, τον λήστεψαν και τον πέταξαν έξω από το αμάξι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:50ΕΛΛΑΔΑ

«Τη διμοιρία των Χανίων θα την είχαν λιντσάρει» - Επιχειρησιακό χάλι, καταγγέλλει η Ένωση Αστυνομικών

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη ύψους 1.700 ευρώ το μήνα για τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα - Ποιοι οι δικαιούχοι

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό - Στις κορυφαίες η ελληνική κουζίνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άννης: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι σε βάρος του Γιάννη Λάλα

10:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη του για το 2026

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέτσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου - «Αποχωρούμε ειρηνικά», δήλωσαν οι αγρότες

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακή νέα θεραπεία αντιστρέφει τον ανίατο καρκίνο του αίματος - Η νέα ζωή της 16χρονης Αλίσα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που υπέστη εγκεφαλικό επειδή θα του θανατώσουν το κοπάδι με τα πρόβατα - «Μέχρι την τελευταία στιγμή που θα φύγουν θα τα ταΐζω»

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κινητοποίηση την Τετάρτη το πρωί στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κατέρρευσε ο αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος μέσα στο Δημαρχείο - Υπέστη καρδιακό επεισόδιο

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία θα παρουσιάσει στις ΗΠΑ νέο ειρηνευτικό σχέδιο - Αποκλείει το ενδεχόμενο παραχώρησης γης ο Ζελένσκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ