«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη του για το 2026
Προειδοποιεί για ισχυρές ηλιακές καταιγίδες το 2026, σημειώνοντας ότι ίσως αποτελούν τη σοβαρότερη απειλή για τη νέα χρονιά που μας έρχεται.
Ο Athos Salomé, γνωστός και διεθνώς ως «Ζωντανός Νοστράδαμος», έχει ξαναβρεθεί στο προσκήνιο λόγω των ισχυρισμών του ότι έχει προβλέψει μεγάλα γεγονότα, όπως την πανδημία του κορωνοϊού. Καθώς πλησιάζει το 2026, αποκαλύπτει την προφητεία που, όπως λέει, τον φοβίζει περισσότερο από όλες.
