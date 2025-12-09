Το πιο επικίνδυνο ταξίδι στον κόσμο: Η περιγραφή δημοσιογράφου «κόβει» την ανάσα
Μια δημοσιογράφος ταξίδεψε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη του πλανήτη και μοιράστηκε την τρομακτική πραγματικότητα.
Στη στενή λωρίδα που συνδέει τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική υπάρχει μια περιοχή τόσο αφιλόξενη, που ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει δρόμος που να τη διασχίζει. Πρόκειται για το Darién Gap, ένα από τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα μέρη στον κόσμο λόγω του εξαιρετικά εχθρικού περιβάλλοντος.
