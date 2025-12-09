Φλόριντα: Αεροσκάφος συγκρούεται με αυτοκίνητο σε πολυσύχναστο δρόμο μετά από αναγκαστική προσγείωση

Η 57χροννη οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με το αεροπλάνο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ το αυτοκίνητό της μετατράπηκε σε λαμαρίνες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Χαοτικές σκηνές προκλήθηκαν σε έναν πολυσύχναστο διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ξαφνικά οδηγοί που ήταν μποτιλιαρισμένοι στο σημείο, είδαν ένα αεροπλάνο να έρχεται προς τα πάνω τους και να συγκρούεται με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το μικρό αεροσκάφος Beechcraft 55 με δύο επιβαίνοντες, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, το απόγευμα της Δευτέρας, σε έναν από τους πολυσύχναστους δρόμους σε ώρα κυκλοφοριακής αιχμής.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η 57χρονη οδηγός του οχήματος, ο οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι επιβαίνοντες του αεροπλάνου, και οι δύο 27 ετών, αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο πιλότος ισχυρίστηκε ότι είχε αντιμετωπίσει προβλήματα με τον κινητήρα του αεροσκάφους λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί η φύση της βλάβης.

Εντυπωσιακές εικόνες έδειξαν τις συνέπειες της αναγκαστικής προσγείωσης, με συντρίμμια διασκορπισμένα σε όλο τον δρόμο.

Το ατύχημα συνέβη σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους που συνδέουν το Ορλάντο με το Ακρωτήριο Κανάβεραλ.

Ωστόσο, οι αρχές αναγκάστηκαν να τον κλείσουν, προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις και μεγάλο μποτιλιάρισμα μέχρι να απομακρυνθούν τα συντρίμμια.

Η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά την ακριβή αιτία της συντριβής.

