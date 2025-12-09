Απάντηση της Elbit για την έρευνα στο ΝΑΤΟ: Δεν υπήρξε καμία παρατυπία στη δική μας δραστηριότητα

Δεν υπήρξε καμία παρατυπία στη δική μας δραστηριότητα, τονίζει η εταιρεία Elbit Systems σχετικά με δημοσίευμα πως διεξάγεται έρευνα για δραστηριότητες σχετικές με το ΝΑΤΟ.

«Η Εταιρεία τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία παρατυπία στη δική της δραστηριότητα, σε οποιοδήποτε έργο σχετίζεται με την NSPA (σσ. Οργανισμός προμηθειών του ΝΑΤΟ)», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ επισημαίνεται πως η Elbit «είναι πρόθυμη να συνεργαστεί πλήρως όποτε χρειαστεί».

Διευκρινίζεται επίσης πως η Elbit έχει «εξαιρετικά περιορισμένη συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή εμπορική δραστηριότητα» με την NSPA, και πως «η όποια συνεργασία υπάρχει συνεχίζεται κανονικά, στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρησιακής λειτουργίας».

Η ανακοίνωση της Elbit Systems

Η Elbit Systems δεν έχει πλήρη ενημέρωση για όλες τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στο δημοσίευμα. Όπως κατανοούμε, βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρεία έρευνα που περιλαμβάνει αρκετές εταιρείες με τις οποίες είχε συνεργασία ο σύμβουλος που αναφέρεται στο άρθρο.

Η Εταιρεία τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία παρατυπία στη δική της δραστηριότητα, σε οποιοδήποτε έργο σχετίζεται με την NSPA.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το ζήτημα αφορά τον οργανισμό προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA) και δεν σχετίζεται με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ούτε με κάποιο συγκεκριμένο κράτος.

Η Elbit έχει εξαιρετικά περιορισμένη συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή εμπορική δραστηριότητα με την προμηθευτική αρχή NSPA, και η όποια συνεργασία υπάρχει συνεχίζεται κανονικά, στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρησιακής λειτουργίας.

Η εταιρεία είναι πρόθυμη να συνεργαστεί πλήρως όποτε χρειαστεί.

Διαβάστε επίσης