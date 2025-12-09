Σκάνδαλο προμηθειών στο ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο ο ισραηλινός γίγαντας Elbit Systems

Σκάνδαλο μεγατόνων με έρευνα για διαφθορά στην Υπηρεσία Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA ), ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Ο ισραηλινός γίγαντας της άμυνας, Elbit Systems, έχει τεθεί σε αναστολή από το ΝΑΤΟ λόγω έρευνας για διαφθορά. Επιπλέον, ένας 60χρονος Ιταλός με στενούς δεσμούς με την Elbit είναι ο στόχος διεθνούς εντάλματος σύλληψης για τον φερόμενο ρόλο του στη διαφθορά υπαλλήλων της NSPÁ. Αυτό αποκάλυψε η ολλανδική διαδικτυακή εφημερίδα «Follow The Money» (FTM), η οποία διεξάγει δημοσιογραφική έρευνα με τις συνεργαζόμενες εφημερίδες La Lettre, Le Soir και Knack.

Πώς φτάσαμε στις αποκαλύψεις

Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA) βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο ενός τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς, με νυν και πρώην αξιωματούχους να βρίσκονται υπό έρευνα στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, όπου βρίσκεται η έδρα της υπηρεσίας, ενώ δύο έρευνες που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ ξαφνικά και ανεξήγητα αναβλήθηκαν τον Ιούλιο, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με πολιτικές παρεμβάσεις.

Αρκετοί ύποπτοι συνελήφθησαν τον Μάιο κατά τη διάρκεια αστυνομικών εφόδων σε επτά χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εταιρείες άμυνας και εξοπλισμών φέρονται να έχουν προβεί σε δωροδοκίες δυνητικά αξίας πολλών εκατομμυρίων για να εξασφαλίσουν συμβάσεις μέσω της NSPA για τον εφοδιασμό της στρατιωτικής συμμαχίας και των 32 κρατών μελών της.

Η FTM έχει πλέον αποκτήσει έγγραφα που δείχνουν ότι η Elbit, ένας σημαντικός προμηθευτής του ΝΑΤΟ, ανεστάλη από την NSPA στις 31 Ιουλίου. Αρκετές από τις τρέχουσες συμβάσεις της έχουν ανασταλεί και η εταιρεία δεν μπορεί πλέον να ανταγωνιστεί για νέες προσφορές.

Στο στόχαστρο ένας Ιταλός

Σύμφωνα με την FTM, ένα βασικό πρόσωπο που συνδέεται με την Elbit, ένας Ιταλός πολίτης που ταυτοποιείται ως Eliau E., ένας από τους συμβούλους της Elbit, ο οποίος δεν βρίσκεται υπό έρευνα επί του παρόντος, καταζητείται διεθνώς για τον φερόμενο ρόλο του στη διαφθορά προσωπικού της Nspa. Ο Eliau E. είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής αρκετών εταιρειών συμβούλων άμυνας: Elar Systems Corp στις Ηνωμένες Πολιτείες , Eral Systems UAB στη Λιθουανία και Arelco Europe Management Consultancies στην Ελλάδα.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Βελγίου επιβεβαίωσε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης μέσω της Ιντερπόλ για τον Eliau E. ως ύποπτο για διαφθορά και εγκληματική συνωμοσία. Ο καταζητούμενος παραμένει ασύλληπτος και πιστεύεται ότι έχει αλλάξει την ταυτότητά του. Στις 31 Ιουλίου, η Nspa ανέστειλε τη συνεργασία της Elbit και της Orion Advanced Systems , μιας από τις θυγατρικές της. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, οι ανασταλμένες συμβάσεις του ΝΑΤΟ που κέρδισε η Elbit περιλαμβάνουν συμβάσεις για την προμήθεια οβιδοβόλων τοποθετημένων σε φορτηγά, κινητών συστημάτων πυροβολικού πυραύλων, αμυντικών συστημάτων για στρατιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα και εκρηκτικών πυροκροτητών από την Orion Advanced Systems.

Υπενθυμίζεται ότι και η Ελλάδα προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια του συστήματος «PULSE» που κατασκευάζει η συγκεκριμένη ισραηλινή εταιρεία αμυντικών συστημάτων Elbit.

Ποια είναι η Elbit

Η Elbit είναι ιδιωτική εταιρεία, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής όπλων του Ισραήλ, με έσοδα σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024. Η εταιρεία με έδρα τη Χάιφα παράγει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, άρματα μάχης και πυρομαχικά, μεταξύ άλλων στρατιωτικού εξοπλισμού και κατατάσσεται 25η στις 100 μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες στον κόσμο, σύμφωνα με εκθέσεις του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI). Την τελευταία δεκαετία, η Elbit έχει πουλήσει στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στο ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών, γυαλιών νυχτερινής όρασης και αντιπυραυλικών συστημάτων για αεροσκάφη, αλλά η συνολική αξία θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερη, καθώς πολλές στρατιωτικές συμβάσεις και τα ποσά που εμπλέκονται δεν αποκαλύπτονται ποτέ. Ένας εκπρόσωπος της Elbit δήλωσε ότι η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να σχολιάσει τους ισχυρισμούς.

Με πληροφορίες από ilfattoquotidiano.it

