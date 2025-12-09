Γερμανία - Μέρκελ: «Η πανδημία ήταν μια δημοκρατική δοκιμασία»

Την πολιτικά πιο απαιτητική περίοδο της καριέρας της χαρακτήρισε η Άνγκελα Μέρκελ την εποχή της πανδημίας, μιλώντας σε εκδήλωση στη Στουτγκάρδη όπου τιμήθηκε για τη συμβολή της στη διαχείριση της κρίσης.

Η πρώην καγκελάριος, η οποία παρέλαβε από τον πρωθυπουργό της Βάδης-Βυρτεμβέργης, Βίνφριντ Κρέτσμαν, το Χρυσό Σταουφερμετάλλιο, παραδέχθηκε ότι τα μέτρα περιορισμού, παρότι επιστημονικά αναγκαία, αντιστρατεύονταν την ανθρώπινη φύση.

«Στην αρχή ήταν απλό: έπρεπε να μειωθούν οι επαφές για να συγκρατηθεί η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων», είπε. «Όμως αυτό πηγαίνει κόντρα σε αυτό που είμαστε. Ζητήσαμε από τους ανθρώπους να μην συμπεριφέρονται ανθρώπινα, κι αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο».

Η Μέρκελ επισήμανε ότι, παρά την εμπειρία της από τις κρίσεις της χρηματοοικονομικής κατάρρευσης, της ευρωζώνης και της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία, η πανδημία άγγιξε θεμελιώδεις αξίες. «Ήταν μια τεράστια πρόκληση και για μένα προσωπικά», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο παρελθόν της στην Ανατολική Γερμανία, υπογράμμισε ότι δεν φανταζόταν πως, τρεις δεκαετίες μετά την πτώση του Τείχους, θα έπρεπε να περιορίσει βασικές ατομικές ελευθερίες. «Η πανδημία ήταν μια δημοκρατική δοκιμασία», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Κρέτσμαν εξήρε τον «εξαιρετικό πολιτικό ρόλο» της Μέρκελ την περίοδο της πανδημίας, ενώ επανέλαβε ότι οι ιστορικοί θα μιλούν για «Εποχή Μέρκελ», όπως για τις θητείες του Κόνραντ Αντενάουερ και του Χέλμουτ Κολ. «Οδήγησε τη χώρα ως έμπειρη πλοηγήτρια μέσα από τα ρηχά νερά της εποχής», τόνισε.

