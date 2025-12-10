Ξεσπάει ο πατέρας της Μαντλίν ΜακKάν: «Τα Μέσα Ενημέρωσης εμπόδισαν τις έρευνες»

Ο πατέρας της Μαντλίν ΜακKάν, Τζέρι λέει ότι η καταδίωξη από τον Τύπο είχε «τεράστιο τίμημα» στην οικογένειά του. Τα μέσα ενημέρωσης τόνισε «επαναλαμβανόμενα παρενέβησαν στην έρευνα» για την εξαφάνιση της κόρης του το 2007 και πιστεύει ότι αυτό εμπόδισε την αναζήτηση της.

Ο Τζέρι ΜακΚάν δήλωσε στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 ότι περισσότερο από ένα χρόνο μετά την άνοδο των Εργατικών στην εξουσία, «η ρύθμιση του Τύπου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα». Επιθυμεί την επανέναρξη της ακυρωμένης δεύτερης φάσης της Έρευνας Λόρδου Λέβεσον, η οποία θα εξέταζε τις παράνομες ενέργειες των μέσων ενημέρωσης, καθώς και τις σχέσεις των δημοσιογράφων με τους πολιτικούς και την αστυνομία. Η έρευνα αυτή ακυρώθηκε από τους Συντηρητικούς το 2018.

Η Μαντλίν εξαφανίστηκε σε ηλικία τριών ετών κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Πορτογαλία και δεν έχει βρεθεί ποτέ. Σε μια σπάνια συνέντευξη, ο ΜακΚάν είπε ότι για μήνες μετά την εξαφάνισή της, η οικογένειά του είχε «δημοσιογράφους που έρχονταν στο σπίτι, φωτογράφους που κυριολεκτικά χτυπούσαν τις κάμερες στο παράθυρο του αυτοκινήτου μας, ενώ είχαμε δύο δίδυμα στο πίσω κάθισμα που ήταν τρομοκρατημένα».

«Είμαστε τυχεροί που επιβιώσαμε»

«Είμαστε τυχεροί που επιβιώσαμε. Είχαμε τεράστια υποστήριξη - αλλά μπορώ να σας πω ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωθα σαν να πνιγόμουν. Και έφταιγαν κυρίως τα μέσα ενημέρωσης», είπε στο BBC. «Ήταν αυτό που συνέβαινε και ο τρόπος που απεικονίζονταν τα πράγματα που σε έκανε να ασφυκτιάς και σε έθαβε, και ένιωθες σαν να μην υπήρχε διέξοδος».

Ο ΜακΚάν και η σύζυγός του, Κέιτ ΜακΚάν, είναι μεταξύ των 30 και πλέον ατόμων που υπέγραψαν επιστολή προς τον πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ, καλώντας τον να ανακαλέσει την απόφαση να μην διεξαχθεί η δεύτερη φάση της έρευνας Λέβεσον.

H μικρή Μαντλίν

Μεταξύ των άλλων υπογραφόντων είναι οι οικογένειες των θυμάτων του Χίλσμπορο και η μητέρα της τηλεοπτικής παρουσιάστριας Καρολάιν Φλακ. Ζητάνε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αναφέροντας: «Καταλαβαίνουμε ότι πρόσφατα είχατε χρόνο να συναντήσετε τον πρόεδρο της News Corp, Λάχλαν Μέρντοχ. Ελπίζουμε ότι τώρα θα συναντηθείτε με μερικούς Βρετανούς πολίτες των οποίων οι ζωές έχουν ανατραπεί από τις παράνομες πρακτικές και τις καταχρήσεις που σχετίζονται με την εταιρεία του».

Ο ΜακΚάν δήλωσε στην εκπομπή Today: «Είναι αρκετά προφανές ότι οι βαρόνοι του Τύπου μπορούν να συναντήσουν τον πρωθυπουργό, αλλά οι άνθρωποι που έχουν υποφέρει από αυτούς δεν μπορούν». Το πρώτο μέρος της Έρευνας Λέβεσον διεξήχθη από το 2011 έως το 2012, μετά το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Τα ευρήματά της δημοσιεύθηκαν το 2012 και οδήγησαν στη δημιουργία της χρηματοδοτούμενης από τον κλάδο ρυθμιστικής αρχής Τύπου Ipso. Ο κ. ΜακΚάν δήλωσε στο BBC ότι η δεύτερη φάση της έρευνας «σχεδόν σίγουρα» δεν είχε πραγματοποιηθεί, επειδή πιστεύει ότι οι πολιτικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο φοβούνται τον Τύπο.

«Αφήσαμε στην άκρη την ηθική μας»

Ο ΜακΚάν πρόσθεσε ότι αυτός και η σύζυγός του «δείπνευαν με τον Διάβολο» συνεργαζόμενοι με την εφημερίδα Sun το 2011, προκειμένου να επανεξεταστεί η έρευνα για την εξαφάνιση της Μαντλίν - γεγονός που καταδεικνύει την επιρροή της εφημερίδας. «Υπήρξε μια επιστολή στην πρώτη σελίδα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The Sun και ο [τότε πρωθυπουργός] Ντέιβιντ Κάμερον διέταξε την αναθεώρηση», είπε.

«Αυτή ήταν η δύναμη που είχαν. Έτσι, αφήσαμε στην άκρη την ηθική μας για να συνεργαστούμε μαζί τους για να πετύχουμε αυτό που θέλαμε». Επικρίνοντας την κάλυψη της έρευνας από τα μέσα ενημέρωσης, είπε: «Δημοσιευμένο υλικό που θα έπρεπε να είναι εμπιστευτικό, θα πρέπει να διαβιβαστεί στην αστυνομία, καταθέσεις μαρτύρων, πολλά άλλα πράγματα που έχουν δημοσιοποιηθεί», είπε. «Έτσι, αν ήσουν ο δράστης, ήξερες πολύ περισσότερα από όσα θα έπρεπε - και ως θύμα, ως γονέας, ήταν απολύτως απογοητευτικό».

Ο πατέρας της Μαντλίν έδωσε κατάθεση ως μάρτυρας στην Έρευνα Λέβεσον τον Νοέμβριο του 2011. Σε αυτήν είπε ότι τα ειδησεογραφικά πρακτορεία «επινοούσαν ιστορίες» γι' αυτούς, καθώς και μια «συνεχή, ανακριβή και κακόβουλη σειρά τίτλων σε διάφορες εφημερίδες που έδωσαν την εντύπωση ότι ήμασταν κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνοι ή εμπλεκόμενοι στην εξαφάνιση της Μαντλίν».

Είπε επίσης ότι περίπου την εποχή που εξαφανίστηκε η κόρη τους, η εφημερίδα News of the World, η οποία πλέον έχει κλείσει, είχε δημοσιεύσει πλήρη απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα από το προσωπικό ημερολόγιο της Kέιτ ΜακΚαν. Αυτό το ημερολόγιο είχε κατασχεθεί από την αστυνομία στην Πορτογαλία στο πλαίσιο της έρευνάς τους για την εξαφάνιση της Μαντλίν και το ζευγάρι «δεν ήταν σίγουρο για το πώς η [News of the World] απέκτησε αντίγραφο

Στη συνέντευξή του ο ΜακΚαν δήλωσε: «Η Mαντλίν αγνοείται εδώ και 18 χρόνια και το συμπέρασμα είναι ότι ακόμα δεν ξέρουμε τι της έχει συμβεί». Πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία». «Δεν εννοώ καν «πειστικά» στοιχεία - δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι είναι νεκρή», είπε. «Τώρα καταλαβαίνουμε πλήρως ότι μπορεί να είναι νεκρή, μπορεί ακόμη και να είναι πιθανό, αλλά δεν το γνωρίζουμε αυτό.»

