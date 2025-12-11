Γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G2 σε εξέλιξη - Πώς θα επηρεαστεί η Γη

Μια γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G2, θεωρούμενη μέτριας έντασης, βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες έως και σήμερα, 10 και 11 Δεκεμβρίου, καθώς η Γη συνεχίζει να κινείται μέσα στο ίχνος μιας εκτίναξης στεμματικής μάζας (CME) από τον Ήλιο.

Το κύριο γεγονός σημειώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου, όταν το μέτωπο της CME έφτασε στον πλανήτη μας με σχετικά ασθενές αρχικό πλήγμα. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοια φαινόμενα, η πιο ταραχώδης φάση δεν συμπίπτει απαραίτητα με τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Είναι η «ουρά» της CME που συχνά κρύβει τις πιο γεωδραστικές διαμορφώσεις του μαγνητικού πεδίου, ικανές να προκαλέσουν μεγαλύτερη αναστάτωση στη μαγνητόσφαιρα της Γης.

Αυτές τις ώρες, τα μαγνητικά πεδία που μεταφέρει το ηλιακό πλάσμα “κουμπώνουν” με το γήινο μαγνητικό πεδίο με τρόπο που ευνοεί την ανταλλαγή ενέργειας, δημιουργώντας τη γεωμαγνητική καταιγίδα που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη.

Τι σημαίνει καταιγίδα G2

Οι καταιγίδες κατηγορίας G2 κατατάσσονται στη μέτρια βαθμίδα της κλίμακας της NOAA, η οποία κυμαίνεται από G1 έως G5.

Μπορούν να προκαλέσουν ορατές αύρες σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη από το συνηθισμένο, κυρίως σε περιοχές μεγάλου γεωγραφικού πλάτους, να δημιουργήσουν προβλήματα στις επικοινωνίες υψηλής συχνότητας και να έχουν ήπιες επιπτώσεις σε ηλεκτρικά δίκτυα και δορυφορική πλοήγηση.

Πρόκειται, προς το παρόν, για μια τυπική και αναμενόμενη εξέλιξη μιας CME, καθώς συχνά το μαγνητικό πεδίο που ακολουθεί την αρχική πρόσκρουση είναι πιο γεωδραστικό από το ίδιο το σοκ.

Τα βλέμματα στον ουρανό

Οι παρατηρητές σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Αν οι τοπικές συνθήκες το επιτρέψουν – καθαρός ουρανός και σκοτεινός ορίζοντας – υπάρχουν καλές πιθανότητες να γίνουν ορατές εντυπωσιακές αύρες μέσα στις επόμενες ώρες.

Η καταιγίδα αναμένεται να υποχωρήσει σύντομα, ωστόσο η ηλιακή δραστηριότητα παραμένει αυξημένη σε αυτή τη φάση του ηλιακού κύκλου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα επεισόδια τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.