Η ανακήρυξη του πρώτου πρωταθλητή πυγμαχίας με γυμνά χέρια στη Σκωτία αναβλήθηκε

Γλασκώβη: Άγριο ξύλο στις κερκίδες σε αγώνα πυγμαχίας - Ακυρώθηκε ο αγώνας
Μαζικές συγκρούσεις ξέσπασαν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πυγμαχίας με γυμνά χέρια, σε μία σειρά 11 αναμετρήσεων στο Gladiators Arena κοντά στη Γλασκώβη.

Η κύρια αναμέτρηση βαρέων βαρών μεταξύ του Τζέι ΜακΦάρλαν και του Κασίμ Σαλίμ για την ανακήρυξη του πρώτου πρωταθλητή πυγμαχίας με γυμνά χέρια της Σκωτίας, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Οι διοργανωτές διέκοψαν την εκδήλωση πριν από τον κεντρικό αγώνα μεταξύ του Τζόρνταν Γκραντ και του Ματ Χότζσον, μετά από συγκρούσεις ομάδων θεατών μέσα στον χώρο.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει δύο ομάδες θεατών ντυμένες στα μαύρα να καβγαδίζουν στην κορυφή των σκαλοπατιών, στον διάδρομο της αρένας.

Ένα άτομο ρίχνεται στο πάτωμα και φαίνεται να δέχεται επίθεση από την άλλη ομάδα.

Δεν είναι σαφές τι πυροδότησε τη συμπλοκή , αλλά η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς .

Οι αστυνομικοί διερευνούν το περιστατικό.

Μια δήλωση των διοργανωτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργότερα ανέφερε: «Λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, το BKB 2 έπρεπε να εγκαταλειφθεί. Παρακαλούμε περιμένετε περισσότερες πληροφορίες».

Το Ιmpact BKB είναι η πρώτη επαγγελματική διοργάνωση πυγμαχίας με γυμνά χέρια στη Σκωτία, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της εκδήλωση στις 5 Ιουλίου 2025.

