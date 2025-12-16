Πέθανε ο Άντονι Γκίρι του «General Hospital» σε ηλικία 78 ετών

Ο Anthony Geary παραλαμβάνει το βραβείο για τον καλύτερο ηθοποιό σε δραματική σειρά για τον ρόλο του Luke Spencer στη σειρά «General Hospital» στην 42η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Daytime Emmy Awards στο Burbank της Καλιφόρνια, στις 26 Απριλίου 2015.

Ο ηθοποιός Άντονι Γκίρι, ο οποίος έγινε διάσημος τη δεκαετία του 1970 και του 1980 ως ο Λουκ Σπένσερ από την σειρά «General Hospital», πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι για τον θάνατο του Άντονι Γκίρι, ο οποίος με την ερμηνεία του στον ρόλο του Λουκ Σπένσερ συνέβαλε στον καθορισμό της σειράς «General Hospital» ως μέρος της καθημερινής τηλεόρασης», ανέφερε η ABC σε δήλωση που επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

Ο Γκίρι πέθανε την Κυριακή στο Άμστερνταμ από επιπλοκές μετά από χειρουργική επέμβαση που είχε υποβληθεί τρεις ημέρες νωρίτερα.

«Όλη η οικογένεια του «General Hospital» είναι συντετριμμένη από την είδηση του θανάτου του Τόνι Γκίρι», δήλωσε ο Φρανκ Βαλεντίνι, εκτελεστικός παραγωγός της σειράς του ABC. «Ο Τόνι ήταν ένας λαμπρός ηθοποιός και έθεσε τον πήχη που συνεχίζουμε να προσπαθούμε να φτάσουμε».

Ποιος ήταν ο Άντονι Γκίρι

Σε μια καριέρα που διήρκεσε πάνω από 40 χρόνια, ο Άντονι Γκίρι κέρδισε οκτώ βραβεία Daytime Emmy ως Λουκ Σπένσερ μετά την ένταξή του στη σαπουνόπερα το 1978. Ο συνδυασμός του Luke με τη Laura Webber Baldwin της Genie Francis (όπως ήταν γνωστή τότε) έφερε τους δύο σε εξώφυλλα περιοδικών και στο πολιτιστικό mainstream.

«Ήταν ένας δυναμικός ηθοποιός. Στον ίδιο επίπεδο με τους μεγάλους. Κανένας αστέρας δεν έλαμπε πιο φωτεινά από τον Τονι Γκίρι. Ήταν μοναδικός. Ως καλλιτέχνης, ήταν γεμάτος πάθος για την αλήθεια, όσο ωμή ή ακόμα και λίγο αγενής κι αν ήταν, αλλά πάντα ξεκαρδιστικά αστείος», δήλωσε η Τζιν Φράνσις, η οποία υποδύθηκε την Λόρα στην σειρά.

Ο Anthony Geary παρευρίσκεται στο πάνελ της Disney ABC για το «General Hospital» στο Beverly Hilton Hotel, στις 26 Ιουλίου 2012, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια. Invision/AP/Αρχείου

Εκτός από τον ρόλο του ως Λουκ, ο Γκίρι είχε πολλές συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ρόλων στα «The Young and the Restless» και «Bright Promise».