Ο Μακρόν γυμνάζεται με Γάλλους στρατιώτες στο Άμπου Ντάμπι – Ανακοίνωσε αγορά νέου αεροπλανοφόρου

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επισκέφτηκε τη βάση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το διήμερο 21 και 22 Δεκεμβρίου.

Όπως κάνει από το 2017, ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους θέλησε να προσφέρει ένα δείπνο στους στρατιωτικούς που έχουν αποσπαστεί μακριά από την πατρίδα τους, ενώ, δεν δίστασε να γυμναστεί και μαζί τους.

Δείτε το βίντεο:

Une immense fierté de partager ces moments avec nos militaires. Très belles fêtes à vous. pic.twitter.com/zmwJZllM3v — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 22, 2025

Ο κ. Μακρόν συναντήθηκε με το προσωπικό που υπηρετεί τη Γαλλία από αυτήν τη βάση, διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα και συμβάλλει, μαζί με τους εταίρους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην περιφερειακή ασφάλεια, όπως τονίζεται από τα Ηλύσια Πεδία.

Ακόμη, ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αποκτήσει αεροπλανοφόρο νέας γενιάς, όπως προβλέπεται από τους τελευταίους νόμους για τον στρατιωτικό προγραμματισμό (οι πιστώσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί).

Στο Άμπου Ντάμπι, συναντήθηκε με τον Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν για να συζητήσουν την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που συνδέει τις δύο χώρες, η οποία βασίζεται σε στενή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και άμυνας και στην ανάπτυξη φιλόδοξων κοινών έργων στους τομείς του πολιτισμού, της οικονομίας και της τεχνολογίας.