Ο λόγος που ο Anthony Joshua θα χάσει 32 εκατ. μετά το νοκ άουτ στον Jake Paul
Ο Anthony Joshua θα χάσει 32 εκατ. λίρες από τα χρηματικά έπαθλα μετά το σπάσιμο του σαγονιού του Jake Paul στον μεταξύ τους αγώνα πυγμαχίας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Anthony Joshua αναμένεται να δεχθεί ένα ισχυρό οικονομικό πλήγμα, καθώς θα χάσει 32 εκατομμύρια λίρες από τα χρηματικά του έπαθλα μετά τον αγώνα του με τον Jake Paul στο Μαϊάμι.
Δείτε τον λόγο στο gazzetta.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:38 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τέλος στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη - Ακυρώθηκε
16:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ
16:11 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Απονεμήθηκαν τα πρώτα βραβεία του D-Athens Διονύσια Greek 2025
12:17 ∙ LIFESTYLE