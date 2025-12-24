Πέθανε ο Masashi «Jumbo» Ozaki σε ηλικία 78 ετών - Ο πιο επιτυχημένος γκόλφερ της Ιαπωνίας

«Αποτελεί μια μοναδική προσωπικότητα για το ανδρικό γκολφ, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον», ανέφερε η Japan Golf Tour

date 2025-12-24

Ο Ιάπωνας Jumbo Ozaki κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου του Τουρνουά Μάστερς στο Augusta National Golf Club στην Augusta της Τζόρτζια, στις 10 Απριλίου 1997.

AP
Ο Masashi «Jumbo» Ozaki, ο οποίος με 113 νίκες σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρείται ο πιο επιτυχημένος παίκτης γκολφ από την Ιαπωνία, πέθανε μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, σύμφωνα με την Japan Golf Tour. Ήταν 78 ετών.

Ο Ozaki ήταν σεβαστός στην Ιαπωνία, καθώς θεωρούνταν ένας παίκτης με δυνατά χτυπήματα, ο οποίος κέρδισε 94 φορές σε 29 χρόνια στο πρωτάθλημα Japan Golf Tour, με την τελευταία νίκη του να ήρθε το 2002, όταν ήταν 55 ετών. Ανέβηκε στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης το 1996, σε ηλικία 49 ετών και το 2011, εισήχθη στο World Golf Hall of Fame.

«Αποτελεί μια μοναδική προσωπικότητα για το ανδρικό γκολφ, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον», ανέφερε η Japan Golf Tour σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ιάπωνας Jumbo Ozaki κατά τη διάρκεια του τελικού γύρου του Τουρνουά Μάστερς στο Augusta National Golf Club στην Augusta της Τζόρτζια, στις 13 Απριλίου 1997.

AP

Ο Ozaki συμμετείχε συνολικά σε 49 μεγάλα τουρνουά, με την καλύτερη επίδοσή του να ήταν το 1989 στο U.S. Open στο Oak Hill, όπου τερμάτισε τρεις βολές πίσω από τον Curtis Strange. Έπαιξε στο Τουρνουά Μάστερς για 19η και τελευταία φορά το 2000, όταν ήταν 53 ετών, και τερμάτισε στην 28η θέση. Ο Ozaki κέρδισε πέντε φορές το Japan Open και έξι φορές το Japan PGA Championship.

Όταν εισήχθη στο Hall of Fame, ο Ozaki είχε δηλώσει ότι το μόνο πράγμα που μετάνιωσε ήταν ότι δεν έπαιξε περισσότερο εκτός της Ιαπωνίας.

«(Βέβαια) αφιέρωσα τη ζωή μου στο ιαπωνικό γκολφ και είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που όσοι με ψήφισαν θεώρησαν ότι ήμουν άξιος αυτής της τιμής», δήλωσε κατά την εκλογή του.

