Ιταλία: Τεχνικά προβλήματα στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο - Εγκλωβίστηκαν χιλιάδες ταξιδιώτες

Η περίπτωση του αεροδρομίου του Μπέργκαμο, που αποτελεί κόμβο πτήσεων προς και από το Μιλάνο, προηγήθηκε της Ελλάδας, καθώς σημειώθηκε χθες βράδυ. Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί είτε πρόκειται για σύμπτωσή ή κάτι άλλο. Σημειώνεται, ότι στην Αθήνα, αναζητείται ακόμα η φύση του προβλήματος που προκάλεσε το balckout.

Το αεροδρόμιο Orio-al-Serio, σύμφωνα με το Reuters, διέκοψε τις πτήσεις το βράδυ του Σαββάτου λόγω τεχνικών προβλημάτων με το σύστημα καθοδήγησης προσγείωσης και κακής ορατότητας, αφήνοντας χιλιάδες αποκλεισμένους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Caos a Orio al Serio il 4 gennaio a causa di un guasto tecnico ai sistemi di volo, unito alla fitta nebbia, che ha bloccato lo scalo. Oltre 50 voli cancellati e decine dirottati. Situazione in lento ripristino.



Η SACBO, η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το τεχνικό πρόβλημα επιλύθηκε γύρω στα μεσάνυχτα, αλλά μια προειδοποίηση στον ιστότοπο του αεροδρομίου ανέφερε ότι «οι πτήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν».

Το περιστατικό οδήγησε στην ακύρωση 26 πτήσεων που αναχωρούσαν με 6 να εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια και 7 να επαναπρογραμματίζονται για την Κυριακή, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Χιλιάδες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο, με εικόνες που δείχνουν ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα και ζώνες check-in αποσκευών.

Η διαδικτυακή έκδοση της Corriere della Sera στο Μπέργκαμο ανέφερε ότι οι πρώτες πτήσεις σταμάτησαν γύρω στις 1700 GMT το Σάββατο.

Οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις πτήσεις στον ιστότοπο του αεροδρομίου έδειξαν έναν μακρύ κατάλογο κυρίως πτήσεων της Ryanair που καθυστέρησαν, αν και αρκετές αναχώρησαν τελικά το πρωί της Κυριακής.