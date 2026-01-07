Το viral video στο YouTube και το μέλλον της δημοσιογραφίας: Τι αποκαλύπτει ο New Yorker

Ποιος είναι πιο πιθανό να υπερασπιστεί τα ιδανικά της δημοσιογραφίας, δηλαδή να αποκαλύπτει δυσάρεστες αλήθειες, να καλεί τους ισχυρούς να λογοδοτήσουν και να ενημερώνει το κοινό με αμερόληπτο τρόπο: Mια «χούφτα» παραδοσιακά ειδησεογραφικά μέσα ή ένα εκατομμύριο YouTubers;

Ο Nick Shirley, ένας 23χρονος YouTuber, η έρευνα του οποίου για μια απάτη εκατομμυρίων δολαρίων σε παιδικούς σταθμούς στη Μινεάπολη έχει αποσπάσει επαίνους από τον Έλον Μασκ, τον Τζέι Ντι Βανς, και τον Κας Πατέλ - διευθυντή του FBI- μπορεί, με την πρώτη ματιά, να μοιάζει με το μέλλον της δημοσιογραφίας, σχολιάζει ο New Yorker.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο «X» στις 26 Δεκεμβρίου, ο Shirley συνδύασε δύο τρόπους ζωντανής μετάδοσης για να δημιουργήσει μια αφήγηση διάρκειας περίπου μιας ώρας. Ο 23χρονος ανέλαβε τον ρόλο ενός άντρα που απλά θέλει να μάθει περισσότερα για ένα πρόβλημα, πηγαίνοντας από παιδικό σταθμό σε παιδικό σταθμό στη Μινεσότα και ρωτώντας τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, οι οποίοι είναι όλοι σομαλικής καταγωγής, αν είναι αυτοί που κλέβουν τα χρήματα των φορολογουμένων.

Σε ένα απόσπασμα του βίντεο, το οποίο έχει κοινοποιηθεί χιλιάδες φορές, ο 23χρονος φαίνεται να πλησιάζει έναν παιδικό σταθμό που φέρει μια πινακίδα με ορθογραφικό λάθος: «Quality Learing Center» (σ.σ. Κέντρο Ποιοτικής Μάθησης). Σύμφωνα με τον συνεργάτη του Shirley — έναν άντρα που είναι γνωστός μόνο ως David — αυτός ο παιδικός σταθμός έχει άδεια να φροντίζει 99 παιδιά και έχει λάβει τέσσερα εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των φορολογουμένων.

Σε μια σουρεαλιστική στιγμή, ο Shirley και ο David βρίσκονται αντιμέτωποι με μια γυναίκα στο πάρκινγκ που τους μπερδεύει με ομοσπονδιακούς πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) και αρχίζει να φωνάζει σε όποιον μπορεί να βρίσκεται μέσα: «Μην ανοίξετε! Είναι η ICE εδώ», στο οποίο ο Shirley απαντά: «Πώς είμαι η ICE, κυρία μου; Είμαι κυριολεκτικά ένας YouTuber».

Το υπόλοιπο βίντεο είναι παρόμοιο: ο Shirley μπαίνει σε κτίρια, μερικές φορές με το πρόσχημα ότι προσπαθεί να εγγράψει τον φανταστικό γιο του «μικρό Joey» στον παιδικό σταθμό, και στη συνέχεια παίρνει συνεντεύξεις από τους ανθρώπους που βρίσκει εκεί, είτε είναι εργαζόμενοι είτε τυχαίοι περαστικοί.

Αν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει πολιτικό κίνητρο πίσω από το ρεπορτάζ του Shirley, είναι συναρπαστικό να παρακολουθείτε όλα αυτά να ξετυλίγονται, ειδικά επειδή ο 23χρονος παρουσιάζεται ως ένας τυχαίος άνθρωπος που αναζητά την αλήθεια, σχολιάζει ο New Yorker.

Ο Nick Shirley μιλάει κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP

Αφού ο Shirley δημοσίευσε το βίντεο, η τοπική εφημερίδα Minneapolis Star Tribune επισκέφθηκε τα ίδια κέντρα ενώ παράλληλα εξέτασε δικαστικά αρχεία της πολιτείας. Δεν βρέθηκε, όμως, κανένα στοιχείο απάτης, αν και μερικά από τα κέντρα είχαν διαπράξει άλλες παραβιάσεις, ιδιαίτερα το Quality Learning Center, το οποίο, όπως σημειώνει η Star Tribune, έχει «κατηγορηθεί για πολλαπλές παραβιάσεις ασφαλείας».

Την περασμένη εβδομάδα, η Ρεπουμπλικανή πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μινεσότα δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική της ομάδα συνεργάστηκε με τον Shirley για να υποδείξει παιδικούς σταθμούς που έπρεπε να ερευνηθούν, μια δήλωση που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν ο Shirley ήταν πραγματικά ένας YouTuber που αναζητούσε απλά την αλήθεια ή αν ενδεχομένως ενεργούσε για λογαριασμό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Μινεσότα.

Από την πλευρά του, ο 23χρονος υποστήριξε στο «X» ότι αυτό ήταν «εντελώς ψευδές», προσθέτοντας: «Δεν έχω ιδέα ποια είναι αυτή η κυρία».

Το Σαββατοκύριακο, η αμερικανική εφημερίδα The Intercept δημοσίευσε ένα άρθρο που έδειχνε στοιχεία ότι ο άνδρας που ονομάζεται μόνο ως David στο βίντεο είναι ο David Hoch, ένα «πολιτικό στέλεχος με συνδέσεις με τη Βουλή της Μινεσότα». Λίγες ημέρες αργότερα, η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε τις ομοσπονδιακές πληρωμές σε παιδικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, μια πολιτική που θα επηρεάσει αμέτρητα παιδιά και οικογένειες. Ήταν αυτή μια πράξη καλής πίστης από την κυβέρνηση να εξαλείψει την απάτη ή μήπως οι Ρεπουμπλικανοί απλώς εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη στιγμή για να «κόψουν» την χορηγία ενός ακόμη ομοσπονδιακού προγράμματος δαπανών; Εξάλλου, όπως σημείωσε ο Κας Πατέλ, το FBI γνώριζε εδώ και χρόνια για την απάτη στη Μινεσότα.

Η δημοσιογραφία δεν είναι τόσο απλή, σχολιάζει ο New Yorker: Δεν παίρνεις αναγνώριση μόνο και μόνο επειδή είσαι ο πρώτος που θα κάνει γνωστή μια είδηση. Και ο Shirley, για καλό ή για κακό, έριξε έναν τεράστιο «προβολέα» σε μια συνεχιζόμενη ιστορία, η οποία οδήγησε σε αυτό που συχνά επιδιώκουν οι δημοσιογράφοι από τις ιστορίες τους: Περισσότεροι πολίτες ενημερώθηκαν για ένα πρόβλημα και οι υπεύθυνοι κλήθηκαν να λογοδοτήσουν. Τη Δευτέρα, ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, ο οποίος έχει επωμιστεί μεγάλο μέρος της δημόσιας ευθύνης για την αποτυχία να αποτρέψει την απάτη στην πολιτεία, ανακοίνωσε ότι δεν θα υποβάλει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία, λέγοντας ότι πρέπει να αφιερώσει το χρόνο του «στην υπεράσπιση των πολιτών της Μινεσότα από τους εγκληματίες που εκμεταλλεύονται τη γενναιοδωρία μας και τους κυνικούς που εκμεταλλεύονται τις διαφορές μας».