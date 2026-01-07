Το viral video στο YouTube και το μέλλον της δημοσιογραφίας: Τι αποκαλύπτει ο New Yorker

Ο Nick Shirley, ένας 23χρονος YouTuber, η έρευνα του οποίου για μια απάτη εκατομμυρίων δολαρίων σε παιδικούς σταθμούς στη Μινεάπολη και έχει αποσπάσει επαίνους από τον Έλον Μασκ, τον Τζέι Ντι Βανς, και τον Κας Πατέλ - διευθυντή του FBI- μπορεί, με την πρώτη ματιά, να μοιάζει με το μέλλον της δημοσιογραφίας, σχολιάζει ο NewYorker

Newsbomb

Το viral video στο YouTube και το μέλλον της δημοσιογραφίας: Τι αποκαλύπτει ο New Yorker
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ποιος είναι πιο πιθανό να υπερασπιστεί τα ιδανικά της δημοσιογραφίας, δηλαδή να αποκαλύπτει δυσάρεστες αλήθειες, να καλεί τους ισχυρούς να λογοδοτήσουν και να ενημερώνει το κοινό με αμερόληπτο τρόπο: Mια «χούφτα» παραδοσιακά ειδησεογραφικά μέσα ή ένα εκατομμύριο YouTubers;

Ο Nick Shirley, ένας 23χρονος YouTuber, η έρευνα του οποίου για μια απάτη εκατομμυρίων δολαρίων σε παιδικούς σταθμούς στη Μινεάπολη έχει αποσπάσει επαίνους από τον Έλον Μασκ, τον Τζέι Ντι Βανς, και τον Κας Πατέλ - διευθυντή του FBI- μπορεί, με την πρώτη ματιά, να μοιάζει με το μέλλον της δημοσιογραφίας, σχολιάζει ο New Yorker.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο «X» στις 26 Δεκεμβρίου, ο Shirley συνδύασε δύο τρόπους ζωντανής μετάδοσης για να δημιουργήσει μια αφήγηση διάρκειας περίπου μιας ώρας. Ο 23χρονος ανέλαβε τον ρόλο ενός άντρα που απλά θέλει να μάθει περισσότερα για ένα πρόβλημα, πηγαίνοντας από παιδικό σταθμό σε παιδικό σταθμό στη Μινεσότα και ρωτώντας τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, οι οποίοι είναι όλοι σομαλικής καταγωγής, αν είναι αυτοί που κλέβουν τα χρήματα των φορολογουμένων.

Σε ένα απόσπασμα του βίντεο, το οποίο έχει κοινοποιηθεί χιλιάδες φορές, ο 23χρονος φαίνεται να πλησιάζει έναν παιδικό σταθμό που φέρει μια πινακίδα με ορθογραφικό λάθος: «Quality Learing Center» (σ.σ. Κέντρο Ποιοτικής Μάθησης). Σύμφωνα με τον συνεργάτη του Shirley — έναν άντρα που είναι γνωστός μόνο ως David — αυτός ο παιδικός σταθμός έχει άδεια να φροντίζει 99 παιδιά και έχει λάβει τέσσερα εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των φορολογουμένων.

Σε μια σουρεαλιστική στιγμή, ο Shirley και ο David βρίσκονται αντιμέτωποι με μια γυναίκα στο πάρκινγκ που τους μπερδεύει με ομοσπονδιακούς πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) και αρχίζει να φωνάζει σε όποιον μπορεί να βρίσκεται μέσα: «Μην ανοίξετε! Είναι η ICE εδώ», στο οποίο ο Shirley απαντά: «Πώς είμαι η ICE, κυρία μου; Είμαι κυριολεκτικά ένας YouTuber».

Το υπόλοιπο βίντεο είναι παρόμοιο: ο Shirley μπαίνει σε κτίρια, μερικές φορές με το πρόσχημα ότι προσπαθεί να εγγράψει τον φανταστικό γιο του «μικρό Joey» στον παιδικό σταθμό, και στη συνέχεια παίρνει συνεντεύξεις από τους ανθρώπους που βρίσκει εκεί, είτε είναι εργαζόμενοι είτε τυχαίοι περαστικοί.

Αν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει πολιτικό κίνητρο πίσω από το ρεπορτάζ του Shirley, είναι συναρπαστικό να παρακολουθείτε όλα αυτά να ξετυλίγονται, ειδικά επειδή ο 23χρονος παρουσιάζεται ως ένας τυχαίος άνθρωπος που αναζητά την αλήθεια, σχολιάζει ο New Yorker.

Nick Shirley

Ο Nick Shirley μιλάει κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

AP

Αφού ο Shirley δημοσίευσε το βίντεο, η τοπική εφημερίδα Minneapolis Star Tribune επισκέφθηκε τα ίδια κέντρα ενώ παράλληλα εξέτασε δικαστικά αρχεία της πολιτείας. Δεν βρέθηκε, όμως, κανένα στοιχείο απάτης, αν και μερικά από τα κέντρα είχαν διαπράξει άλλες παραβιάσεις, ιδιαίτερα το Quality Learning Center, το οποίο, όπως σημειώνει η Star Tribune, έχει «κατηγορηθεί για πολλαπλές παραβιάσεις ασφαλείας».

Την περασμένη εβδομάδα, η Ρεπουμπλικανή πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μινεσότα δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική της ομάδα συνεργάστηκε με τον Shirley για να υποδείξει παιδικούς σταθμούς που έπρεπε να ερευνηθούν, μια δήλωση που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν ο Shirley ήταν πραγματικά ένας YouTuber που αναζητούσε απλά την αλήθεια ή αν ενδεχομένως ενεργούσε για λογαριασμό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Μινεσότα.

Από την πλευρά του, ο 23χρονος υποστήριξε στο «X» ότι αυτό ήταν «εντελώς ψευδές», προσθέτοντας: «Δεν έχω ιδέα ποια είναι αυτή η κυρία».

Το Σαββατοκύριακο, η αμερικανική εφημερίδα The Intercept δημοσίευσε ένα άρθρο που έδειχνε στοιχεία ότι ο άνδρας που ονομάζεται μόνο ως David στο βίντεο είναι ο David Hoch, ένα «πολιτικό στέλεχος με συνδέσεις με τη Βουλή της Μινεσότα». Λίγες ημέρες αργότερα, η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε τις ομοσπονδιακές πληρωμές σε παιδικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, μια πολιτική που θα επηρεάσει αμέτρητα παιδιά και οικογένειες. Ήταν αυτή μια πράξη καλής πίστης από την κυβέρνηση να εξαλείψει την απάτη ή μήπως οι Ρεπουμπλικανοί απλώς εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη στιγμή για να «κόψουν» την χορηγία ενός ακόμη ομοσπονδιακού προγράμματος δαπανών; Εξάλλου, όπως σημείωσε ο Κας Πατέλ, το FBI γνώριζε εδώ και χρόνια για την απάτη στη Μινεσότα.

Η δημοσιογραφία δεν είναι τόσο απλή, σχολιάζει ο New Yorker: Δεν παίρνεις αναγνώριση μόνο και μόνο επειδή είσαι ο πρώτος που θα κάνει γνωστή μια είδηση. Και ο Shirley, για καλό ή για κακό, έριξε έναν τεράστιο «προβολέα» σε μια συνεχιζόμενη ιστορία, η οποία οδήγησε σε αυτό που συχνά επιδιώκουν οι δημοσιογράφοι από τις ιστορίες τους: Περισσότεροι πολίτες ενημερώθηκαν για ένα πρόβλημα και οι υπεύθυνοι κλήθηκαν να λογοδοτήσουν. Τη Δευτέρα, ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, ο οποίος έχει επωμιστεί μεγάλο μέρος της δημόσιας ευθύνης για την αποτυχία να αποτρέψει την απάτη στην πολιτεία, ανακοίνωσε ότι δεν θα υποβάλει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία, λέγοντας ότι πρέπει να αφιερώσει το χρόνο του «στην υπεράσπιση των πολιτών της Μινεσότα από τους εγκληματίες που εκμεταλλεύονται τη γενναιοδωρία μας και τους κυνικούς που εκμεταλλεύονται τις διαφορές μας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εντολή από Άρειο Πάγο στους Εισαγγελείς: «Παρακαλείσθε για άμεση παρέμβαση μαζί με αστυνομία όπου οι αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία»

14:01WHAT THE FACT

Σπάνιες φωτογραφίες δείχνουν το φεγγάρι του Άρη, «Φόβο», να αιωρείται πάνω από τεράστια ηφαίστεια

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ιδρύονται 16 απολυμαντικοί σταθμοί για πρόληψη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

13:54LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου»

13:45ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πήραν το «θρίλερ» οι Γκλίζλις κόντρα στους Σπερς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: 13χρονη λιποθύμησε έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

13:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερά τα επιτόκια καταθέσεων και μικρές οι αυξήσεις στα νέα δάνεια τον Νοέμβριο του 2025

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Πώς η κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα υπονόμευε το ΝΑΤΟ εκ των έσω

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πληροφορίες Newsbomb: Πιθανή η διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Το 2025 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ στην Ιστορία της χώρας

13:26LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Στο φως τα έγγραφα από το διαζύγιο τους - Ποιος θα έχει την επιμέλεια των παιδιών τους

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Στο μπλόκο των Μαλγάρων οι πωλητές λαϊκών αγορών για στήριξη στους αγρότες - «Θέλουν να μας κλείσουν»

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Μια πλανητική ευθυγράμμιση που συμβαίνει μία φορά στη ζωή έρχεται το 2026 – Δείτε πότε ακριβώς θα συμβεί

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε προστατευτικές μπάρες στο ύψος του Αστερίου Ερυμάνθου

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κέντρο Αθήνας: Κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ

13:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Τελειώνει το deal για Τετέ - Τίτλοι τέλους για Μαξ

13:07TRAVEL

Σκόπελος: Στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης με κινηματογραφική λάμψη για τους Γερμανούς

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα viral video στο YouTube σταμάτησε την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στους παιδικούς σταθμούς στις ΗΠΑ: Η ανάλυση του New Yorker και το μέλλον της δημοσιογραφίας

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Ο πάπας Λέων ΙΔ' συγκάλεσε τους καρδινάλιους όλου του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

09:26LIFESTYLE

ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη - Βίντεο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Ασλανίδη κατά Καρυστιανού: Κανείς συγγενής δεν είναι μαζί της

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η διπλή τραγωδία στην οικογένεια της συμβολαιογράφου - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πληροφορίες Newsbomb: Πιθανή η διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των αγροτών από την κυβέρνηση

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: «Είναι σαν την ωραία Ελένη του Ομήρου, κανείς δεν ξέρει πώς είναι»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Το ξέσπασμα του βασιλιά Καρόλου στον πρίγκιπα Χάρι: «Δεν είμαι τράπεζα» - Νέες αποκαλύψεις για τις κόντρες στη βασιλική οικογένεια

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή στη δίκη των δύο αστυνομικών της Βουλής για την κακοποίηση των παιδιών τους

20:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το μεγάλο «χτύπημα» για τη Χλόη

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 6/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη προς τα μπλόκα: €45 δισ. από την Κομισιόν για τον αγροτικό τομέα - Ουσιαστικό βήμα στήριξης, η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά και καθαρά

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Μια πλανητική ευθυγράμμιση που συμβαίνει μία φορά στη ζωή έρχεται το 2026 – Δείτε πότε ακριβώς θα συμβεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ