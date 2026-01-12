Πέθανε ο χιμπατζής που είχε χαρακτηριστεί «ιδιοφυΐα» - Αναγνώριζε γράμματα, αριθμούς και χρώματα

Πέθανε σε ηλικία 49 ετών η Ai, μια θηλυκή χιμπατζής με εξαιρετικές γνωστικές ικανότητες, η οποία μπορούσε να αναγνωρίζει περισσότερους από 100 κινεζικούς χαρακτήρες καθώς και τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, όπως γνωστοποίησαν Ιάπωνες επιστήμονες.

Η Ai, το όνομα της οποίας σημαίνει «αγάπη» στα ιαπωνικά, συμμετείχε επί δεκαετίες σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν την αντίληψη, τη μάθηση και τη μνήμη. Οι μελέτες αυτές συνέβαλαν σημαντικά στη διεύρυνση της κατανόησης της νοημοσύνης των πρωτευόντων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κέντρο για την Εξελικτική Προέλευση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου του Κιότο.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, το πρωτεύον θηλαστικό απεβίωσε την Παρασκευή, εξαιτίας οργανικής ανεπάρκειας και προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την προχωρημένη ηλικία του.

Πέρα από την ικανότητά της να αναγνωρίζει κινεζικούς χαρακτήρες και γράμματα, η Ai μπορούσε επίσης να διακρίνει τους αραβικούς αριθμούς από το μηδέν έως το εννέα, καθώς και έντεκα διαφορετικά χρώματα, όπως δήλωσε ο πρωτευοντολόγος Τετσούρο Ματσουζάβα, ο οποίος συνεργαζόταν μαζί της από το 2014.

Σε μία από τις έρευνες, οι επιστήμονες παρουσίασαν στην Ai μια οθόνη υπολογιστή όπου εμφανιζόταν ο κινεζικός χαρακτήρας που αντιστοιχεί στη λέξη «ροζ», μαζί με ένα ροζ και ένα μοβ τετράγωνο. Η χιμπατζής επέλεξε σωστά το ροζ χρώμα, ανέφερε ο Ματσουζάβα.

Σε άλλο πείραμα, όταν της έδειξαν ένα μήλο, η Ai επέλεξε στην οθόνη ένα ορθογώνιο, έναν κύκλο και μια κουκκίδα, σχηματίζοντας ένα «ψηφιακό μήλο», σύμφωνα με τον ίδιο επιστήμονα.

Οι γνωστικές της δεξιότητες αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων, μεταξύ των οποίων και μελέτες στο περιοδικό Nature, ενώ σε μέσα ενημέρωσης της αποδόθηκε το προσωνύμιο «ιδιοφυΐα».

Η θηλυκή χιμπατζής, καταγόμενη από τη δυτική Αφρική, έφτασε στο Πανεπιστήμιο του Κιότο το 1977. Το 2000 γέννησε τον Αγιούμου, του οποίου οι ικανότητες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ερευνητών σε μελέτες που αφορούσαν τη μεταβίβαση γνώσης από γονείς σε παιδιά, σύμφωνα με το Kyodo News.

Το Κέντρο τονίζει ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την Ai συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός «πειραματικού πλαισίου» για τη μελέτη της νοημοσύνης των χιμπατζήδων, προσφέροντας «ουσιαστική βάση για την κατανόηση της εξέλιξης του ανθρώπινου νου», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ai επέδειξε έντονη περιέργεια και ενεργό συμμετοχή στις μελέτες.

