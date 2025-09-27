Ένα διεστραμμένο πείραμα: Η αναγκαστική συμβίωση ενός χιμπατζή με ένα νήπιο

Το 1931, η Luella και Winthrop Niles Kellogg, επιστήμονες με εμμονή στην ιδέα της περιβαλλοντικής επιρροής στη συμπεριφορά, αποφάσισαν να κάνουν πειραματόζωο τον μόλις 10 μηνών γιο τους, αναγκάζοντάς τον να συμβιώσει με ένα χιμπατζή.

Θέλοντας να μελετήσουν τις πιθανές επιπτώσεις της ανατροφής των δύο μαζί για να δούνε αν το ζώο θα ανέπτυσσε πιο ανθρώπινες συμπεριφορές. Και όλα εξελίχθηκαν τραγικά με διεστραμμένο τρόπο.

Ενέταξαν στην οικογένεια τον Gua. Στην αρχή, όλα έμοιαζαν αρκετά αθώα, αλλά τα πειράματα κλιμακώθηκαν γρήγορα. Ο Ντόναλντ υποβλήθηκε σε ένα πρόγραμμα ακραίων και παράξενων τεστ, σχεδιασμένο για να μετρήσει πώς αντιδρούσε σε διάφορα ερεθίσματα. Τον ανάγκασαν να κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι με τον Gua και οι δύο αντιμετωπίστηκαν ως «αδέρφια», με την ίδια συμπεριφορά να αναμένεται από τον καθένα.

Οι Kelloggs διεξήγαγαν δοκιμές για να μετρήσουν τον χρόνο αντίδρασης - μια φορά μάλιστα πυροβολούσαν για να δουν πώς θα αντιδρούσαν οι δύο. Σε ένα άλλο ανατριχιαστικό τεστ, τόσο ο Ντόναλντ όσο και ο Gua χτύπησαν κουτάλια στο κρανίο τους για να συγκρίνουν τους ήχους που έγιναν. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη σύγχυση και τον φόβο που πρέπει να γέμισε το νοικοκυριό κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών, ειδικά για ένα νήπιο 10 μηνών που ήταν ανίσχυρο σε αυτό το διεστραμμένο πείραμα.

Το τίμημα του πειράματος στον Ντόναλντ

Καθώς περνούσαν οι μήνες, γινόταν όλο και πιο σαφές ότι το όραμα των Kellogg δεν ξεδιπλωνόταν όπως ήλπιζαν. Αντί ο Gua να γίνει πιο ανθρώπινος, ήταν ο γιος τους, Donald, που άρχισε να επιδεικνύει όλο και περισσότερο συμπεριφορά χιμπατζή. Άρχισε να μπουσουλάει, να γρυλίζει, ακόμη και να δαγκώνει - συμπεριφορές που ήταν ανησυχητικές για τους γονείς του.

Μέχρι το τέλος του πειράματος, ο Ντόναλντ έδειχνε σημάδια αναπτυξιακής παλινδρόμησης. Φαινόταν να χάνει την ανθρωπιά του για να μιμηθεί τα ένστικτα του χιμπατζή. Τότε ήταν που η μητέρα, που φέρεται να ανησυχούσε για το μέλλον του γιου της, επέμεινε να τελειώσει το πείραμα. Παρά τις προσπάθειες του πατέρα να συνεχίσει τη μελέτη, ο Gua στάλθηκε πίσω στην αποικία πρωτευόντων και η μελέτη τερματίστηκε επίσημα στις 28 Μαρτίου 1932.

Τα επακόλουθα: Τραγικές απώλειες

Οι Kelloggs δημοσίευσαν ένα βιβλίο σχετικά με τα ευρήματά τους, The Ape and the Child: A study of environmental influence upon early behavior, το οποίο εξιστόρησε την έρευνά τους, αν και το ξαφνικό τέλος του πειράματος άφησε πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Κουράστηκαν οι Kelloggs από το εξαντλητικό πρόγραμμα; Ήταν η αυξανόμενη δύναμη και το απρόβλεπτο του Gua μια εύλογη ανησυχία; Ή, όπως υπέθεσαν ορισμένοι, ήταν ο φόβος της Λουέλα να χάσει τον γιο της από αυτό το πείραμα ο πραγματικός λόγος για την απότομη ολοκλήρωσή του;

Ενώ ο πατέρας συνέχιζε τη δουλειά του στο Florida State University, η προσωπική του ζωή κατέρρευσε. Ο γιος του, Ντόναλντ, αυτοκτόνησε το 1973 σε ηλικία 43 ετών. Τα διαρκή αποτελέσματα του πειράματος μπορεί να έπαιξαν ρόλο σε αυτόν τον πρόωρο θάνατο.

Ο χιμπατζής αντιμετώπισε επίσης μια ζοφερή μοίρα. Στάλθηκε σε μια αποικία πρωτευόντων μετά το πείραμα, υπέκυψε σε πνευμονία σε ηλικία τριών ετών, μόλις ένα χρόνο μετά το τέλος της μελέτης.