Το Πεκίνο υψώνει τείχη: Φραγμοί στο cyberscurity λογισμικό από τη Δύση

Το κινεζικό καθεστώς έδωσε εντολή σε εταιρείες της χώρας να διακόψουν τη χρήση λογισμικού κυβερνοασφάλειας που προέρχεται από περίπου δώδεκα αμερικάνικες και ισραηλινές εταιρείες

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης εμπορικής και διπλωματικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Κίνα και ΗΠΑ, με τις δύο πλευρές να διεκδικούν την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία. Το Πεκίνο επιδιώκει εδώ και καιρό να αντικαταστήσει τη δυτική τεχνολογία με εγχώριες λύσεις, περιορίζοντας την εξάρτηση από ξένους προμηθευτές, κάτι που σε μεγάλο βαθμό κατορθώνει τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πηγές, που επικαλούνται αμερικανικά και ισραηλινά πρακτορεία όπως το Times of Israel, στις αμερικανικές εταιρείες των οποίων το λογισμικό κυβερνοασφάλειας μπαίνει στο στόχαστρο περιλαμβάνονται η VMware, που ανήκει στη Broadcom, καθώς και οι Palo Alto Networks και Fortinet. Από την ισραηλινή πλευρά, στη λίστα φέρεται να βρίσκεται η Check Point Software Technologies.

Οι κινεζικές αρχές φέρεται να εξέφρασαν την ανησυχία ότι το συγκεκριμένο λογισμικό θα μπορούσε να συλλέγει και να μεταδίδει ευαίσθητες πληροφορίες εκτός χώρας.

Προετοιμασίες για επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ Ουάσιγκτον και Πεκίνο, που βρίσκονται σε μια εύθραυστη εμπορική εκεχειρία, προετοιμάζονται για επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην κινεζική πρωτεύουσα τον Απρίλιο. Πρέπει να σημειωθεί πάντως οι πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από τους ξένους προμηθευτές λογισμικού κυβερνοασφάλειας είχαν ξεκινήσει πολύ πριν από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία στις αρχές του περασμένου έτους.

Κινέζοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το Πεκίνο ανησυχεί ολοένα και περισσότερο πως δυτικός εξοπλισμός θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο ή εργαλείο υποκλοπών από ξένες δυνάμεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κίνα επιχειρεί να αντικαταστήσει όχι μόνο λογισμικό κυβερνοασφάλειας, αλλά και ευρύτερα δυτικά πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές γραφείου. Μεταξύ των μεγαλύτερων εγχώριων παρόχων στον τομέα συγκαταλέγονται οι 360 Security Technology και Neusoft.

Αμοιβαίες κατηγορίες αλλά και εμπορικές συνδιαλλαγές

Από την πλευρά τους, ορισμένες από τις αμερικανικές και ισραηλινές εταιρείες που φέρονται να αντιμετωπίζουν περιορισμούς έχουν κατά καιρούς κατηγορήσει την Κίνα για κυβερνοεπιθέσεις, κάτι που το Πεκίνο αρνείται. Τον περασμένο μήνα, η Check Point δημοσίευσε έκθεση για φερόμενη επιχείρηση χάκινγκ με κινεζική διασύνδεση κατά «ευρωπαϊκού κυβερνητικού φορέα», ενώ τον Σεπτέμβριο η Palo Alto Networks είχε αναφέρει επιθέσεις με στόχο διπλωμάτες παγκοσμίως.

Παρά τις εντάσεις, οι εταιρείες αυτές έχουν αναπτύξει ισχυρή παρουσία στην κινεζική αγορά. Η Fortinet διατηρεί τρία γραφεία στην ηπειρωτική Κίνα και ένα στο Χονγκ Κονγκ, ενώ η Check Point φέρεται να έχει διευθύνσεις υποστήριξης στη Σαγκάη και το Χονγκ Κονγκ. Η Broadcom διαθέτει έξι τοποθεσίες στη χώρα και η Palo Alto Networks πέντε, μεταξύ των οποίων και στο Μακάο.

Τα ευαίσθητα συστήματα ασφαλείας

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι εταιρείες κυβερνοασφάλειας συχνά στελεχώνονται από πρώην αξιωματούχους υπηρεσιών πληροφοριών, συνεργάζονται στενά με εθνικούς αμυντικούς μηχανισμούς και διαθέτουν λογισμικό με εκτεταμένη πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα και συσκευές. Όπως λένε όσοι βρίσκονται κοντά στο θέμα, όλα αυτά δημιουργούν, έστω θεωρητικά, περιθώρια για κατασκοπεία ή δολιοφθορά.

Η καχυποψία πάντως δεν είναι κινεζικό προνόμια. Το Ισραήλ έχει επίσης εκφράσει ανησυχίες για την κινεζική τεχνολογία. Πέρυσι, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις απαγόρευσαν την είσοδο κινεζικών αυτοκινήτων σε στρατιωτικές βάσεις, επικαλούμενες φόβους ότι κάμερες και συνδεδεμένα συστήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για συλλογή πληροφοριών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα αυτά επεκτάθηκαν και στη χρήση τέτοιων οχημάτων από ανώτερους αξιωματικούς.

