Βρετανία: Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Wolverhampton - Βίντεο

Περισσότεροι από 80 πυροσβέστες και 21 οχήματα καταπολεμούν μια πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο στο Wolverhampton στη Βρετανία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του West Midlands ανταποκρίθηκε σε αναφορές για πυρκαγιά σε ένα κτίριο στην οδό Sunbeam, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Upper Villiers στο Blakenhall, λίγο μετά τις 7.30 το πρωί της Τετάρτης. Η υπηρεσία προειδοποίησε τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους, καθώς ο καπνός από την πυρκαγιά κάλυψε την περιοχή.

The major Wolverhampton fire near Upper Villiers Street.

UK... pic.twitter.com/zAAp4ttscx — CMNS_Media✍? (@1SanatanSatya) January 14, 2026

Ένας εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Αναμένουμε σημαντικές διαταραχές εντός και γύρω από την περιοχή αυτή για το υπόλοιπο της ημέρας, το βράδυ και αργά τη νύχτα, ενώ εργαζόμαστε στον τόπο του συμβάντος, οπότε παρακαλούμε να προγραμματίσετε και να προσαρμόσετε τα ταξίδια σας αναλόγως».

Πρόκειται για πυρκαγιά σε εργοστασιακό κτίριο, διαστάσεων περίπου 100μ. x 50μ.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι η πρώτη ομάδα έφτασε στον τόπο του συμβάντος μέσα σε τρία λεπτά από την κινητοποίησή της και ότι οι πυροσβέστες φορούσαν αναπνευστικές συσκευές ενώ καταπολεμούσαν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστικούς σωλήνες.

Η Upper Villiers Street έκλεισε και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ Marston Road και Sunbeam Street.