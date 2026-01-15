Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε μεγάλη ενεργειακή εγκατάσταση στο Χάρκοβο

Η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις σε λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας



Φωτιά και καπνός αναδύονται από το σημείο όπου ένας ρωσικός πύραυλος χτύπησε μια κατοικημένη περιοχή στο Χάρκοβο, Ουκρανία, Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025

AP /Anatolii Lysianskyi
Οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν μια μεγάλη ενεργειακή εγκατάσταση στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ίχορ Τερέχοφ. Τις τελευταίες ημέρες η Ρωσία έχει εξαπολύσει μπαράζ επιθέσεων σε ενεργειακούς στόχους στην Ουκρανία με αποτέλεσμα εκατομμύρια Ουκρανοί να μένουν χωρίς ρεύμα και θέρμανση εν μέσω κύματος ψύχους.

Η Ρωσία επιτέθηκε σε ένα δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις ενώ παράλληλα ασκεί πίεση με επιθέσεις στο πεδίο της μάχης, αφήνοντας το Κίεβο σε θέση άμυνας καθώς αντιμετωπίζει πιέσεις από τις ΗΠΑ να προχωρήσει στην διασφάλιση της ειρήνης.

Ο Ίχορ Τερέχοφ, στην ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν διευκρινίζει τις είδους εγκατάσταση επλήγη, αλλά αναφέρει ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο πεδίο και εργάζονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

Το Χάρκοβο απέχει μόλις 25 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα και έχει στοχοποιηθεί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους και βόμβες ολίσθησης κατά την διάρκεια του πολέμου, ο οποίος εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο τον επόμενο μήνα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεχ Σινεχούμποφ δήλωσε ότι αξιωματούχοι προσπαθούν ακόμη να αξιολογήσουν την έκταση της ζημιάς που έχει προκληθεί από την σημερινή επίθεση.

Οι διακοπές ρεύματος και οι περικοπές στη θέρμανση και στο νερό στις μεγάλες πόλεις έχουν επιδεινωθεί την τελευταία εβδομάδα καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται με ένα κύμα ψύχους που έχει υπερφορτώσει το ήδη βεβαρημένο ενεργειακό σύστημα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε σήμερα ότι περίπου 300 πολυκατοικίες στην ουκρανική πρωτεύουσα παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά την επίθεση της 9ης Ιανουαρίου που έθεσε εκτός λειτουργίας τη θέρμανση στα μισά πολυώροφα κτίρια της πόλης.

Η Ρωσία έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις σε λιμάνια στην περιοχή της νότιας Οδησσού της Ουκρανίας. Μια πυραυλική επίθεση σήμερα προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ατόμου και ζημιές σε εμπορευματοκιβώτια στην πόλη Τσορνομόρσκ, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στη Λβιβ

Παράλληλα στα διεθνή ΜΜΕ κυκλοφόρησε βίντεο από την στιγμή της χθεσινής επίθεσης ρωσικού drone σε πάρκο με παιδική χαρά στη Λβιβ. Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τα ρωσικά πυρά να πλήττουν το πάρκο που έχει μεγάλη συμβολική σημασία για την ουκρανική πόλη.

