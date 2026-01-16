Ιταλία: Μαχαίρωσαν μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο σχολείο

Ένας 18χρονος μαθητής νοσηλεύεται από το πρωί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση λόγω επίθεσης με μαχαίρι που δέχθηκε μέσα στο σχολείο. Το περιστατικό συνέβη στο επαγγελματικό ινστιτούτο «Domenico Chiodo» στη Λα Σπέτσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός δέχθηκε μαχαιριά στην κοιλιά από άλλον μαθητή. Η κατάστασή του κρίθηκε εξαρχής σοβαρή λόγω μεγάλης απώλειας αίματος και τραυματισμού στη σπλήνα.

Αφού δέχθηκε την πρώτη βοήθεια από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και γιατρούς του ΕΚΑΒ (118), διακομίστηκε επειγόντως στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Sant’Andrea.

Ο φερόμενος δράστης ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για ανήλικο, ο οποίος αυτή την ώρα ανακρίνεται στην αστυνομική διεύθυνση. Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει πολλές μαρτυρίες από εκπαιδευτικούς και μαθητές, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις συνθήκες της επίθεσης.

Στο σχολείο έσπευσαν και οι ιταλικές αρχές, που διεξάγουν τις πρώτες έρευνες.

Σύμφωνα με όσα έχουν μέχρι στιγμής εξακριβωθεί, το μαχαίρωμα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μέσα στην αίθουσα.

Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε και ο δήμαρχος της Λα Σπέτσια, Πιερλουίτζι Περακίνι: «Στον νεαρό και την οικογένειά του εκφράζω όλη μου την αλληλεγγύη», δήλωσε ο δήμαρχος. «Καταδικάζω απερίφραστα όσα συνέβησαν, που αποτελούν τεράστιο πόνο για ολόκληρη την κοινότητά μας. Εργαζόμαστε καθημερινά για να προσφέρουμε θετικά πρότυπα. Τώρα ελπίζω μόνο με όλη μου την καρδιά να σωθεί ο τραυματισμένος μαθητής».