Γενέθλια Μελόνι: Η έκπληξη και το δώρο της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας - Βίντεο

Η συνάντηση στο Τόκιο μεταξύ της Τζόρτζια Μελόνι και της οικοδεσπότη της, πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, δεν περιορίστηκε σε επίσημες συζητήσεις και συνεντεύξεις Τύπου. Η επίσκεψη της πρωθυπουργού συνέπεσε με τα γενέθλιά της, οπότε η Τακαΐτσι της έκανε δώρο τη μασκότ της Green Expo 2027, "Τούνκου Τούνκου", και μια σειρά από σχέδια από παιδιά από την Ιαπωνία.

Non solo colloqui formali e conferenze stampa all'incontro a Tokyo tra Giorgia Meloni e la padrona di casa, la premier Sanae Takaichi. La visita della presidente del Consiglio coincideva infatti con il suo compleanno, e così Takaichi le ha regalato la mascotte "Tunku Tunku" di… pic.twitter.com/FUCWbL0vV5 — La Stampa (@LaStampa) January 16, 2026

«Να υπολογίζεις πάντα σε μένα για οτιδήποτε χρειαστείς. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε μαζί» δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, αποχαιρετώντας την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι μετά τη διμερή συνάντηση στο Τόκιο, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον επίσημο λογαριασμό της ιαπωνικής κυβέρνησης, Kantei.

Κλείνοντας, τόνισε ότι «μόλις έγινε η καλύτερή μου φίλη».

Στο βίντεο, πέρα από τις δημόσιες στιγμές, καταγράφεται και το φινάλε του γεύματος που παρέθεσε η Τακαΐτσι προς τιμήν της Μελόνι: μια πρόποση συνοδευόμενη από το «salute» στα ιταλικά από την Ιαπωνίδα πρωθυπουργό, καθώς και η άφιξη μιας τούρτας με κεράκια.

Η ιαπωνική αντιπροσωπεία τραγουδά στα ιταλικά το «Tanti auguri» στην πρωθυπουργό, η οποία χθες έκλεισε τα 49 της χρόνια.