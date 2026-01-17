Ιταλία: Καρκινοπαθής με πόνους από όγκο δεν έβρισκε φορείο επί 8 ώρες και ξάπλωσε στο πάτωμα

Πολιτική θύελλα έχει προκαλέσει στην Ιταλία μια φωτογραφία που τράβηξε η σύζυγος ενός καρκινοπαθούς.

Έπρεπε να περιμένει πάνω από οκτώ ώρες για φορείο, σε τέτοιο βαθμό που αναγκάστηκε να ξαπλώσει στο πάτωμα, παρά τον σοβαρό όγκο που του προκαλεί πόνο και τον εμποδίζει να κάθεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό που συνέβη σε έναν 60χρονο ασθενή, τον Φράνκο, στα επείγοντα νοσοκομείου της Σενιγκάλια —και καταγράφηκε σε φωτογραφία από τη σύζυγό του, Σεσίλια— έχει προκαλέσει πολιτική σεισμό στην γειτονική μας χώρα.

Η σύζυγός του ξέσπασε: «Είμαι θυμωμένη».

Το χρονικό του συμβάντος

Το ατυχές περιστατικό συνέβη στον Φράνκο, έναν 60χρονο κάτοικο της Σενιγκάλια, στην επαρχία της Ανκόνα, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα, μετά από ώρες αναμονής στα επείγοντα στην περιοχή Μάρκε, αναγκάστηκε να ξαπλώσει στο πάτωμα περιμένοντας ένα κρεβάτι ή ένα φορείο. Η σύζυγός του, Σεσίλια, 56 ετών, τον συνόδευσε στο νοσοκομείο, επιλέγοντας να τον πάει η ίδια στα επείγοντα, χωρίς να καταφύγει σε ασθενοφόρο.

«Ο Φράνκο πάσχει από σοβαρό όγκο και δεν είμαι απλώς θυμωμένη γι' αυτόν», δήλωσε η 56χρονη στο ιταλικό πρακτορείο ANSA . «Αλλά και για όλους τους ανθρώπους που περίμεναν εκεί, κάποιοι ακόμη και από την προηγούμενη μέρα. Το προσωπικό είναι λίγο και όσοι εργάζονται βιάζονται. Η διοίκηση θα πρέπει να κάνει κάτι για να το αποτρέψει αυτό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη σύζυγο του ασθενούς, αφού εισήχθη στα επείγοντα στις 8:20 π.μ., παρά το σοβαρό ιατρικό του ιστορικό, ο Φράνκο έλαβε την αρχική θεραπεία τρεις ώρες αργότερα, με την εισαγωγή καθετήρα, και πέντε ώρες αργότερα του έγινε υπερηχογράφημα. Αναγκάστηκε να ξαπλώσει στο πάτωμα πάνω σε μια κουβέρτα που είχε πάρει η σύζυγός του, με ενδοφλέβιο ορό, ενώ περίμενε ένα φορείο, το οποίο παρέδωσε μια νοσοκόμα γύρω στις 4 μ.μ. Όταν ο σύζυγός της αποκοιμήθηκε, η Σεσίλια έβγαλε το κινητό της τηλέφωνο και τράβηξε μια φωτογραφία

Διατάχθηκαν εσωτερικοί έλεγχοι

Εν τω μεταξύ, η στρατηγική διοίκηση της Τοπικής Αρχής Υγείας της Ανκόνα (AST) «διέταξε αμέσως εσωτερικές έρευνες για τη διερεύνηση των πραγματικών γεγονότων». «Αυτή η διοίκηση θα είναι υπεύθυνη για την ανάλυση όλων των περιστάσεων που οδήγησαν τον ασθενή να επιλέξει αυτή τη λύση, η οποία φαίνεται να είναι εξαιρετικά σοβαρή, δεδομένου ότι παρόμοια κατάσταση δεν έχει συμβεί ποτέ στο Νοσοκομείο Principe di Piemonte στη Σενιγκάλια».