Σφοδρή σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο Αμβούργο: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες

Χαροπαλεύει ο οδηγός του λεωφορείου ο οποίος απεγκλωβίστηκε τελευταίος από τα σωστικά συνεργεία

Newsbomb

Σφοδρή σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο Αμβούργο: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες

Το σημείο της σύγκρουσης του τρένου με το λεωφορείο στο Αμβούργο. 

Stuttgarter Zeitung
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύγκρουση μεταξύ ενός λεωφορείου της γραμμής και μιας μηχανής τρένου προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δέκα σήμερα στην περιοχή του λιμανιού του Αμβούργου, δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όλα τα θύματα βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο: εκτός από τον άνθρωπο που σκοτώθηκε, ο οδηγός «χαροπαλεύει», δύο είναι βαριά τραυματίες και άλλοι έξι είναι ελαφρά τραυματισμένοι, διευκρίνισε εκπρόσωπος των πυροσβεστών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μερικοί από τους τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ένας άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του λεωφορείου «ήταν ο τελευταίος που μπόρεσε να απεγκλωβιστεί, γιατί είχε σφηνωθεί», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ο οδηγός της λοκομοτίβας δεν έπαθε τίποτα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της μεγάλης περιοχής του λιμανιού του Αμβούργου, σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, «για λόγο που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί», ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι άνθρωπος που σκοτώθηκε, «υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου».

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ η εγκληματολογική διεύθυνση της αστυνομίας έχει κινητοποιηθεί για να συμμετάσχει στην έρευνα.

Ένας χώρος υποδοχής για τους συγγενείς των θυμάτων έχει διαμορφωθεί στην πλησιέστερη στάση λεωφορείου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:00LIFESTYLE

Με αυτή την κοπέλα έχει σοβαρή σχέση ο Ρεθυμνιώτης Μάνος Μαλλιαρός

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 43χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα

22:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία: Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών ο Ουμίτ Καράν

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο τραγουδιστής Τόνι Νταλάρα

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Έχασε» την γιαγιά του

22:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να «κλείσετε» τον λογαριασμό σας στο ChatGPT

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο περιστατικό: Δάσκαλος έδωσε καυτερή σάλτσα σε μαθητή με αυτισμό για τιμωρία

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Απόφαση σταθμός στην Τουρκία: Δικαστήριο αναγνώρισε τα «likes» στα social ως λόγο διαζυγίου

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αυτή είναι η 31μελής αντιπροσωπεία που θα βρεθεί στο Μαξίμου - Εκτός ο Ανεστίδης

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κτίριο στα Πατήσια – Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων

21:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ψηφιακό σκοτάδι» στο Ιράν έως τον Μάρτιο

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο Αμβούργο: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες - «Σφηνώθηκε» στα συντρίμμια ο οδηγός

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Νέα επιχείρηση του συριακού στρατού κατά των Κούρδων στο Χαλέπι

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσουχτερό κρύο, χιόνια και δυνατές βροχές - Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν βομβαρδιστικά και αεροπλανοφόρα καθώς ο Τραμπ ευχαριστεί την Τεχεράνη

21:20WHAT THE FACT

Πολωνία: Δύο αγρότες ξεθάβουν έναν θησαυρό του 17ου αιώνα βγάζοντας πέτρες από το χωράφι τους

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή 16/1/2025

21:02ΚΟΣΜΟΣ

 Ο Τραμπ ευχαρίστησε την Τεχεράνη που ακύρωσε "όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις" διαδηλωτών

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγίδευσε και δολοφόνησε τη σύζυγο του πάνω στο συζυγικό κρεβάτι για την ερωμένη Βραζιλιάνα νταντά

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Ρομά κατήγγειλε κλοπή οστών του συζύγου της για λύτρα στο TikTok

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κτίριο στα Πατήσια – Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Ρομά κατήγγειλε κλοπή οστών του συζύγου της για λύτρα στο TikTok

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο τραγουδιστής Τόνι Νταλάρα

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσουχτερό κρύο, χιόνια και δυνατές βροχές - Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα»: Τα λόγια του δικηγόρου από την Κεφαλονιά πριν μπει στην εντατική - Στον Παναμά η σορός της συζύγου του

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αυτή είναι η 31μελής αντιπροσωπεία που θα βρεθεί στο Μαξίμου - Εκτός ο Ανεστίδης

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Έχασε» την γιαγιά του

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Έκανα χιούμορ» - Τι απαντά για τις αντιδράσεις στην δήλωσή του ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

17:45ΕΛΛΑΔΑ

«Την κούρεψε ο πατέρας της γιατί ζήτησε να πάει κομμωτήριο», λέει φίλη της 16χρονης Λόρα

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Με μηνύσεις απειλεί ο Ανεστίδης μετά τις χυδαίες δηλώσεις κατά του πρωθυπουργού

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδές φοιτήτριες υποχρεώθηκαν να ζουν με μετανάστες για να «βοηθήσουν στην ένταξή» τους - Βιάστηκαν και κακοποιήθηκαν

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν βομβαρδιστικά και αεροπλανοφόρα καθώς ο Τραμπ ευχαριστεί την Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ