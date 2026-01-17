Ιταλία: Διευθυντής σχολείου δίνει μπόνους €50 σε δασκάλους για να ταξιδέψουν στις οικογένειές τους

Μια κίνηση με έντονο κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα έκανε διευθυντής σχολείου στη βόρεια Ιταλία, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό, προκειμένου να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να βρεθούν κοντά στις οικογένειές τους. Ο Maurizio Primo Carandini, διευθυντής του Ινστιτούτου Paolo e Rita Borsellino στη Βαλέντσα, στην επαρχία της Αλεσσάντρια, αποφάσισε να χορηγήσει μπόνους ύψους 50 ευρώ σε εργαζόμενους που μετακινούνται από τη νότια Ιταλία, ως «απάντηση» στο αυξημένο κόστος των μεταφορών.

