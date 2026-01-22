Συναγερμός στη Νέα Ζηλανδία: Δεκάδες αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση σε δημοφιλές κάμπινγκ

Αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται μετά από κατολίσθηση σε κάμπινγκ στο τουριστικό κέντρο της Νέας Ζηλανδίας, το όρος Μαουνγκανούι. Οι διασώστες δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν σημάδια ζωής, ενώ ο υπουργός Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών Μαρκ Μίτσελ επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένα νεαρό κορίτσι είναι μεταξύ των αγνοούμενων.

Μια γυναίκα που προειδοποίησε άλλους για κατολίσθηση λίγο πριν θαφτεί στα ερείπια, αναγνωρίζεται πλέον ως ηρωίδα καθώς συνεχίζονται οι απεγνωσμένες προσπάθειες έρευνας. Ειδοποίησε τους κατασκηνωτές και τους σήκωσε από τα κρεβάτια τους στις 5 το πρωί, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο, ώστε να αρχίσουν να μαζεύουν τα πράγματά τους για να φύγουν.

Σε μια τραγική ανατροπή, η ίδια γυναίκα αργότερα παγιδεύτηκε σε μια τουαλέτα μαζί με αρκετές άλλες, όταν η πλαγιά του λόφου κατέρρευσε ολοσχερώς λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 9:30 π.μ. την Πέμπτη. Μέρος της κατασκήνωσης θάφτηκε στην κατολίσθηση, με τους διασώστες να ακούν τρομοκρατημένες κραυγές για βοήθεια.

«Θέλω απλώς να ξέρετε ότι μία από τις γυναίκες που βρίσκεται σε εκείνο το ντους ήταν ηρωίδα», δήλωσε ένας μάρτυρας, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, στην New Zealand Herald . «Πήγε τριγύρω στις 5 το πρωί και μας σήκωσε όλους από τα κρεβάτια και μας ξύπνησε όλους για να μπορέσουμε να φύγουμε... και δεν έχει βγει έξω.»

Ο υπουργός διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης Μαρκ Μίτσελ δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι έχουν μια «ιδέα» για το πόσοι άνθρωποι αγνοούνται στην κατολίσθηση στο όρος Μαουνγκανούι, αν και θα περιμένουν τον ακριβή αριθμό προτού προβούν σε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις σχετικά με αυτό. «Η ανησυχία μας αφορά τα μέλη των οικογενειών που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα σε αυτή την κατολίσθηση», δήλωσε στο Radio New Zealand, προσθέτοντας ότι είναι μαζί με οικογένειες που περίμεναν νέα.

Ξένοι τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων Αυστραλών που βρέθηκαν στο σημείο περιγράφουν σκηνές χάους, καθώς τροχόσπιτα, σκηνές, οχήματα και τουαλέτες ισοπεδώθηκαν από την κατολίσθηση, η οποία προκλήθηκε από τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Στο σημείο υπάρχουν και εκπαιδευμένα σκυλιά καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να βρουν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στο Beachside Holiday Park. Η αστυνομία έχει προτρέψει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ώστε να επιτραπεί στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να εργαστούν με ασφάλεια.

Η κατολίσθηση συνέβη γύρω στις 9:30 π.μ (τοπική ώρα), παρασύροντας τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, σκηνές, μια τουαλέτα και ένα ντους, καθώς και τις θερμαινόμενες πισίνες του πάρκου. Μια κάτοικος της Ταουράνγκα που ζει κοντά στο κάμπινγκ είπε ότι παρακολούθησε το προσωπικό έκτακτης ανάγκης να σκάβει μέσα στη λάσπη.

Οι άνθρωποι έσκαβαν στο χώμα για περίπου μία ώρα πριν σταματήσουν, είπε.