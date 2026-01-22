Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο δράστη - Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς

Σε εξέλιξη είναι ανθρωποκυνηγητό στη Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς, ενώ άλλος ένας τραυματίστηκε σοβαρά.

Αν και παραμένει ασαφές αν πρόκειται για συμπλοκή, η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους στην πόλης Λέικ Καργκέλιγκο στα κεντροδυτικά της πολιτείας, να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ ο δράστης αναζητείται.

Από τα πυρά σκοτώθηκαν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, ενώ ένας άλλος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

«Έχει καθοριστεί η σκηνή του εγκλήματος και έχει ξεκινήσει η έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος», ανέφερε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας σε δήλωσή της.

«Καλείται το κοινό να αποφύγει την περιοχή και οι κάτοικοι να παραμείνουν στα σπίτια τους. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν όταν θα είναι διαθέσιμες».

Ο δράστης είναι οπλισμένος μακρύκαννο όπλο και διέφυγε χρησιμοποιώντας όχημα που ανήκει στον δήμο.