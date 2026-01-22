Ακυρώθηκε γάμος στην Ολλανδία επειδή οι όρκοι γράφτηκαν με ChatGPT: Έλειπε υποχρεωτική φράση
Ολλανδικό δικαστήριο έκρινε ότι ένας γάμος δεν είχε νομική υπόσταση, καθώς οι όρκοι που δημιουργήθηκαν από το ChatGPT δεν περιείχαν τη ρητή δήλωση που απαιτεί ο νόμος
Στις 6 Ιανουαρίου, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Overijssel στην Ολλανδία ακύρωσε γάμο που είχε τελεστεί τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους στην πόλη Ζβόλε.
Παρά τις ενστάσεις του ζευγαριού, το δικαστήριο έκρινε ότι ο γάμος δεν υπήρξε ποτέ νομικά, καθώς οι όρκοι είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια του ChatGPT και δεν περιλάμβαναν συγκεκριμένη, υποχρεωτική διατύπωση.
