Ακυρώθηκε γάμος στην Ολλανδία επειδή οι όρκοι γράφτηκαν με ChatGPT: Έλειπε υποχρεωτική φράση

Στις 6 Ιανουαρίου, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Overijssel στην Ολλανδία ακύρωσε γάμο που είχε τελεστεί τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους στην πόλη Ζβόλε.

Παρά τις ενστάσεις του ζευγαριού, το δικαστήριο έκρινε ότι ο γάμος δεν υπήρξε ποτέ νομικά, καθώς οι όρκοι είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια του ChatGPT και δεν περιλάμβαναν συγκεκριμένη, υποχρεωτική διατύπωση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr