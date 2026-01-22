Ακυρώθηκε γάμος στην Ολλανδία επειδή οι όρκοι γράφτηκαν με ChatGPT: Έλειπε υποχρεωτική φράση

Ολλανδικό δικαστήριο έκρινε ότι ένας γάμος δεν είχε νομική υπόσταση, καθώς οι όρκοι που δημιουργήθηκαν από το ChatGPT δεν περιείχαν τη ρητή δήλωση που απαιτεί ο νόμος

Newsbomb

Ακυρώθηκε γάμος στην Ολλανδία επειδή οι όρκοι γράφτηκαν με ChatGPT: Έλειπε υποχρεωτική φράση
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις 6 Ιανουαρίου, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Overijssel στην Ολλανδία ακύρωσε γάμο που είχε τελεστεί τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους στην πόλη Ζβόλε.

Παρά τις ενστάσεις του ζευγαριού, το δικαστήριο έκρινε ότι ο γάμος δεν υπήρξε ποτέ νομικά, καθώς οι όρκοι είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια του ChatGPT και δεν περιλάμβαναν συγκεκριμένη, υποχρεωτική διατύπωση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα»: Μια βραδιά για τον μεγάλο δημιουργό στο Ηρώδειο

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάι Μλαντένοφ: Ο άγνωστος διπλωμάτης που «έκλεψε» τη θέση του Μπλερ από το Συμβούλιο για τη Γαζα

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για Mercosur: Έχει κοντά ποδάρια η προπαγάνδα

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτοψία Κατσαφάδου την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους από την κακοκαιρία

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε γυναίκα και στην ανήλικη κόρη της

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες υπαίθριες κυλιόμενες σκάλες στον κόσμο: Η παγίδα που κρύβει

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ από Νταβός: «Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος» είπε μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι - «Θα συναντηθώ με Πούτιν»

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία: «Κλιματική ή εγκληματική κρίση;» - Η εξήγησή του για τις πλημμύρες

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αποχωρεί το τελευταίο μπλόκο αγροτών έπειτα από σχεδόν 2 μήνες στον δρόμο

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Τι θα συζητήσουν οι ηγέτες για Τραμπ και ΗΠΑ - «Έχουμε μπουχτίσει με το μπούλινγκ», λέει Ευρωπαίος διπλωμάτης

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Συναγερμός για τα ρέματα και τα ποτάμια - Ποια υπερχείλισαν από την κακοκαιρία

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Μόνο το 20% των δρόμων της Αθήνας έχει φρεάτια

15:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Προχωρά στην πρόσληψη 135 εκπαιδευτικών - Οι κατηγορίες

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες για το «Sinners» - 4 υποψηφιότητες για την Bugonia

15:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τραυματίστηκε παίζοντας ποδόσφαιρο ο Τσιτσιπάς - «Ό,τι πιο χαζό μου έχει συμβεί»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία – Γλυφάδα: «Μία ζωή χάθηκε άδικα – Κατέβηκε όλο το βουνό και δεν είναι υπερβολή», λέει ο Δήμαρχος

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ακυρώθηκε γάμος στην Ολλανδία επειδή οι όρκοι γράφτηκαν με ChatGPT: Έλειπε υποχρεωτική φράση

15:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Με τριάδα στην άμυνα το πλάνο του Μπενίτεθ - Η ώρα και το κανάλι

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βραβεύτηκε ο αστυνομικός που εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας

15:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Μπέτις: Στο μυαλό του Ραζβάν Λουτσέσκου - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ειρήνης: 19 χώρες στην πανηγυρική τελετή - Όχι και από Βρετανία, μόνο η Ουγγαρία από ΕΕ

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ από Νταβός: «Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος» είπε μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι - «Θα συναντηθώ με Πούτιν»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Η άτυχη καθηγήτρια είχε φύγει από τη δουλειά της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε γυναίκα και στην ανήλικη κόρη της

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία – Γλυφάδα: «Μία ζωή χάθηκε άδικα – Κατέβηκε όλο το βουνό και δεν είναι υπερβολή», λέει ο Δήμαρχος

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Με οικοδομή μοιάζει η Γλυφάδα: Έχουν γεμίσει οι δρόμοι φερτά υλικά - Ανυπολόγιστες οι ζημιές

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Συναγερμός για τα ρέματα και τα ποτάμια - Ποια υπερχείλισαν από την κακοκαιρία

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Κι άλλο σιδηροδρομικό ατύχημα - Τρένο συγκρούστηκε με γερανοφόρο στην Καρθαγένη

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες για το «Sinners» - 4 υποψηφιότητες για την Bugonia

15:03LIFESTYLE

Vanessa Williams: Η σεξουαλική κακοποίηση στα 10 της και ο λόγος που δεν το είπε ποτέ στον πατέρα της

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια Μπέκαμ: Όλοι ψάχνουν τον «ακατάλληλο» χορό της Βικτόρια με τον γιο της στον γάμο του

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας στο Newsbomb για κακοκαιρία: Τι έχει γίνει στη Γλυφάδα με την αποψίλωση του βουνού και όχι σε Καισαριανή και Αγία Παρασκευή

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία: «Κλιματική ή εγκληματική κρίση;» - Η εξήγησή του για τις πλημμύρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ