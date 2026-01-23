Ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση προς τον Καναδά για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/1) ότι αποσύρει την πρόσκληση προς τον Καναδά να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του, γνωστή ως «Συμβούλιο Ειρήνης», η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ απευθύνθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, γνωστοποιώντας επισήμως την απόφασή του να αποσύρει την πρόσκληση.

«Παρακαλούμε η παρούσα επιστολή να θεωρηθεί ως επίσημη ενημέρωση ότι το Συμβούλιο Ειρήνης αποσύρει την πρόσκληση που σας είχε απευθύνει σχετικά με την ένταξη του Καναδά σε αυτό που θα αποτελέσει το πιο επιφανές Συμβούλιο Ηγετών που έχει συγκροτηθεί ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, το «Συμβούλιο Ειρήνης» προορίζεται να αποτελέσει «το πιο επιφανές Συμβούλιο Ηγετών που έχει συγκροτηθεί ποτέ», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι ο Καναδάς δεν θα συμπεριληφθεί τελικά στη σύνθεσή του.