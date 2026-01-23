Έκανε 50 έλξεις και 100 pushups καθημερινά για 30 μέρες: Οι αλλαγές που είδε στο σώμα του - Βίντεο
YouTuber έβαλε το σώμα του σε μια απίστευτη πρόκληση με αποτέλεσμα να φτάσει σε ένα συμπέρασμα, το οποίο και μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας άνδρας, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του σε μια καθημερινή πρόκληση, κάνοντας 50 έλξεις στο μονόζυγο και 100 pushups για 30 συνεχόμενες μέρες, μοιράστηκε τα αποτελέσματα που είδε στο σώμα του. Αφού παρατήρησε πτώση στη φυσική του κατάσταση και στην εμφάνισή του, ο Youtuber Scott Luu αποφάσισε να ακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα για να δει αν μπορούσε να γίνει και πάλι γραμμωμένος.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Πέθανε ο Σπύρος Καρατζαφέρης
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Volvo EX60: Νέο ηλεκτρικό SUV με κορυφαία αυτονομία
10:26 ∙ WHAT THE FACT
Επιστήμονας του Χάρβαρντ ισχυρίζεται ότι βρήκε την ακριβή τοποθεσία του Παραδείσου
10:10 ∙ WHAT THE FACT
Το «come on» της Οσάκα που εξόργισε την Κίρτσεα - Ζήτησε συγγνώμη η γιαπωνέζα τενίστρια
09:53 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
WSJ: O Έλον Μασκ επιστρέφει στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το νέο Toyota RAV4 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
09:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο Σπύρος Καρατζαφέρης
10:26 ∙ WHAT THE FACT