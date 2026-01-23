Οκλαχόμα: Βιντεοπαιχνίδι θανάτου - 19χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον αδερφό του, επειδή «εξοργίστηκε»

Σε αδελφοκτονία κατέληξε μία βραδιά βιντεοπαιχνιδιού σε ένα σπίτι στην Οκλαχόμα το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Ο 19χρονος Ουίλιαμ Σπένσερ και ο 25χρονος αδερφός του, Νίκολας, έπαιζαν μαζί ένα videogame, όταν ο μικρότερος θύμωσε και στράφηκε κατά του αδερφού του, μαχαιρώνοντάς τον θανάσιμα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του FOX8.

Στη συνέχεια τηλεφώνησε τις αρχές ομολογώντας το έγκλημά του.

Ο 19χρονος Ουίλιαμ Σπένσερ

«Ο καλών τηλεφώνησε και είπε ότι μόλις είχε μαχαιρώσει τον αδελφό του. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και βρήκαν έναν άνδρα με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι», σύμφωνα με την αστυνομία της Οκλαχόμα Σίτι.

«Πολύ τραγική ιστορία», δήλωσε ο αρχιλοχίας Γκάρι Νάιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σύμφωνα με το Law & Crime. «Δύο αδέλφια που έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια. Ο ένας εξοργίστηκε με το παιχνίδι, θύμωσε με τον άλλο και απλά τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου».

Οι παραϊατρικοί μετέφεραν τον Νίκολας Σπένσερ σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 19χρονος δράστης συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος και οδηγήθηκε στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Οκλαχόμα.

Ο Ουίλιμ φέρεται να ομολόγησε τη συμμετοχή του στη δολοφονία και αντιμετωπίζει την κατηγορία του φόνου πρώτου βαθμού, σύμφωνα με το Law & Crime.

Παραμένει υπό κράτηση με εγγύηση 10 εκατομμυρίων δολαρίων.



