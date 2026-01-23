Συγκινητικό βίντεο – Σχολικός τροχονόμος κουβάλησε παιδί στους ώμους για να περάσουν παγωμένο δρόμο

Σχολικός τροχονόμος στο Σικάγο έχει καταφέρει να συγκινήσει τον πλανήτη, ο οποίος κουβάλησε ένα παιδί στους ώμους του, προκειμένου να τον βοηθήσει να διασχίσουν τον δρόμο χωρίς ο μικρός να βραχεί από τα νερά και να κινδυνεύσει από τον πάγο.

Συγκεκριμένα, σπασμένος αγωγός ύδρευσης στο Σικάγο την Πέμπτη (22/01) ανάγκασε τους πολίτες να περπατούν μέσα σε παγωμένα νερά. Ωστόσο, ένα παιδί που έπρεπε να πάει στο σχολείο του με τα πόδια, κατάφερε να παραμείνει στεγνό χάρη σε έναν ιδιαιτέρως εξυπηρετικό σχολικό τροχονόμο.

HERO CROSSING GUARD carried a kid on their back across a water soaked Chicago street on this frigid morning. @WGNMorningNews Skycam 9 was above the scene as this crossing guard went above and beyond.



Well done! pic.twitter.com/POTZL7EsXt — Marcus Leshock (@marcusleshock) January 22, 2026

Κάμερα του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού WGN, που βρισκόταν στο σημείο, κατέγραψε τη συγκινητική στιγμή μέσα στα παγωμένα νερά, ενώ, ένα περιπολικό είχε διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων.

Ο σχολικός τροχονόμος, Τζο Σας, ανέφερε ότι ήταν κάτι παραπάνω από χαρούμενος που βοήθησε το παιδί. «Θα έκανα σχεδόν τα πάντα για αυτά τα παιδιά», επεσήμανε.