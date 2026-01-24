Ινδονησία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 93 αγνοούμενοι από κατολίσθηση - Βίντεο
Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε ένα μικρό χωριό στην περιοχή Δυτικό Μπαντούνγκ στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας αργά χθες, ύστερα από ώρες έντονης βροχόπτωσης
Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που προκλήθηκε λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων σε χωριό στην Ινδονησία, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις αρχές.
Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε ένα μικρό χωριό στην περιοχή Δυτικό Μπαντούνγκ στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας αργά χθες, ύστερα από ώρες έντονης βροχόπτωσης, δήλωσε ο επικεφαλής του χωριού Νουρ Αουαλουντίν Λούμπις.
Έως σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος επτά ανθρώπων ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 93.
«Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι όσοι θεωρούνται αγνοούμενοι έχουν θαφτεί (στις λάσπες). Κάποιοι μπορεί να εγκατέλειψαν την περιοχή από μόνοι τους», δήλωσε ο Αουαλουντίν.
Η Ινδονησία πλήττεται συχνά από φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις, λόγω της μορφολογίας του εδάφους της, του τροπικού κλίματος και των παρατεταμένων περιόδων βροχής.