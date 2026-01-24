Ινδονησία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 93 αγνοούμενοι από κατολίσθηση - Βίντεο

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που προκλήθηκε λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων σε χωριό στην Ινδονησία, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις αρχές.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε ένα μικρό χωριό στην περιοχή Δυτικό Μπαντούνγκ στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας αργά χθες, ύστερα από ώρες έντονης βροχόπτωσης, δήλωσε ο επικεφαλής του χωριού Νουρ Αουαλουντίν Λούμπις.

?Seven people have been killed and 82 others are missing after a #landslide in #Indonesia.



According to Reuters and the national disaster management agency, the natural disaster occurred in the West Bandung area of West Java province. pic.twitter.com/DpKwILeBja — News.Az (@news_az) January 24, 2026

Έως σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος επτά ανθρώπων ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 93.

«Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι όσοι θεωρούνται αγνοούμενοι έχουν θαφτεί (στις λάσπες). Κάποιοι μπορεί να εγκατέλειψαν την περιοχή από μόνοι τους», δήλωσε ο Αουαλουντίν.

Η Ινδονησία πλήττεται συχνά από φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις, λόγω της μορφολογίας του εδάφους της, του τροπικού κλίματος και των παρατεταμένων περιόδων βροχής.

Διαβάστε επίσης