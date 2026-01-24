Συνελήφθη πρώην Ολυμπιονίκης: Το FBI τον είχε επικηρύξει με 15 εκατ. δολάρια

Εκπροσώπησε τον Καναδά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2002 και κατέληξε να κατηγορείται ως ένας από τους μεγαλύτερους διακινητές κοκαΐνης στον κόσμο.

