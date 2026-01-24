Συνελήφθη πρώην Ολυμπιονίκης: Το FBI τον είχε επικηρύξει με 15 εκατ. δολάρια
Από το snowboard στο οργανωμένο έγκλημα
Εκπροσώπησε τον Καναδά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2002 και κατέληξε να κατηγορείται ως ένας από τους μεγαλύτερους διακινητές κοκαΐνης στον κόσμο.
