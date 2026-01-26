ΗΠΑ: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους με οχτώ επιβαίνοντες στο αεροδρόμιο του Μπάνγκορ

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη των επιβαινόντων.

Newsbomb

ΗΠΑ: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους με οχτώ επιβαίνοντες στο αεροδρόμιο του Μπάνγκορ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδιωτικό αεροσκάφος με οκτώ επιβαίνοντες συνετρίβη το βράδυ της Κυριακής (25/1) κατά τη διαδικασία απογείωσης από το διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ, στην πολιτεία του Μέιν, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Σύμφωνα με τις αρχές, η τύχη των οκτώ επιβαινόντων δεν ειναι γνωστή, ενώ οι επίσημες πληροφορίες για το περιστατικό παρέμεναν περιορισμένες τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα. Ωστόσο, κυβερνητικός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για το συμβάν δήλωσε στο Reuters ότι μετά τη συντριβή ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, το αεροσκάφος είχε φτάσει στο Μέιν έπειτα από πτήση που είχε αναχωρήσει από το Τέξας.

Η FAA διευκρίνισε ότι επρόκειτο για δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Bombardier Challenger 600, το οποίο κατέπεσε την ώρα που επιχειρούσε να απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ, περίπου στις 19:45 το απόγευμα τοπική ώρα (02:45 ώρα Ελλάδος).

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας ανακοίνωσε επίσης ότι θα διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

04:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους με οχτώ επιβαίνοντες στο αεροδρόμιο του Μπάνγκορ

04:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 16 θέσεις στο ΕΑΠ (ΤΕ)

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Ναυάγιο πορθμείου με 342 επιβάτες – Τουλάχιστον οχτώ νεκροί

04:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Εβδομάδα πληρωμών για 4,2 εκατ. συνταξιούχους – Πότε «μπαίνουν» τα λεφτά

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ θα προχωρήσει σε «μερική επαναλειτουργία» της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα βρεθούν σε «Red Code»

02:58ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

02:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε νέο ιστορικό ρεκόρ η τιμή του χρυσού – Ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια η ουγγιά

02:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς για τον θάνατο των δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν την Κυριακή

01:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρ. Παυλόπουλος: Το «Ποτέ Ξανά» ως χρέος μνήμης και Δημοκρατίας

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Το συντομότερο δυνατόν» οι δίκες των συλληφθέντων στις διαδηλώσεις – «Καμία επιείκεια για τους εγκληματίες»

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Υπό κράτηση ο πλοίαρχος του τάνκερ που φέρεται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας

23:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πολιτικός «σεισμός» μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι - Στο στόχαστρο η δεύτερη τροπολογία

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πήγε να φάει σε γκουρμέ εστιατόριο και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρήτη στο Παρίσι: Μια παρέα χόρεψε κρητικά και κατέκτησε τη Γαλλία

23:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Red Code» για Βόρεια Ελλάδα -Ποιες περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό -Στο στόχαστρο κι Αττική

23:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική πόλο: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Ελλάδα - Βραβεύτηκαν Αργυρόπουλος και Κάκκαρης

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ξεκινά άσκηση στη Μέση Ανατολή εν μέσω εντάσεων με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα βρεθούν σε «Red Code»

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πήγε να φάει σε γκουρμέ εστιατόριο και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό

23:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Red Code» για Βόρεια Ελλάδα -Ποιες περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό -Στο στόχαστρο κι Αττική

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε νέα κρίση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα φέρει στην Ελλάδα η κατάρρευσή του

22:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ κλήρωση: Δύο υπερτυχεροί θα πάρουν από 7,5 εκατ. ευρώ

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γύρνα το σε snowboard»: Η απάντηση του πρωθυπουργού σε Tiktoker που ανήρτησε το σχόλιο «πρόσεχε αγόρι μου γιατί έχει έρθει για σκι στα Καλάβρυτα ο Μητσοτάκης»

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα πίσω από το «Ριφιφί» - Η αληθινή ιστορία της μητέρας που έχασε το παιδί της επειδή η τράπεζα δεν εκταμίευσε ποτέ τα χρήματα

12:45LIFESTYLE

Μπλακ άουτ στην Ακτή Πειραιώς - Απτόητος συνέχισε να τραγουδά a capella ο Γιώργος Μαζωνάκης

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

20:51ΕΛΛΑΔΑ

«Κρίθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» - Πώς αποφυλακίστηκε ο πατροκτόνος έπειτα από 4 χρόνια φυλάκισης - «Παιδί μου πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο»

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος που έστειλε τη Σία Κοσιώνη στην εντατική

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

04:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Εβδομάδα πληρωμών για 4,2 εκατ. συνταξιούχους – Πότε «μπαίνουν» τα λεφτά

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

08:12ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Τα πρόσωπα της κρίσης: Από Σημίτη και Λυμπέρη μέχρι Πάγκαλο, Τσιλέρ και Χόλμπρουκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ