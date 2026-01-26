ΗΠΑ: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους με οχτώ επιβαίνοντες στο αεροδρόμιο του Μπάνγκορ

Ιδιωτικό αεροσκάφος με οκτώ επιβαίνοντες συνετρίβη το βράδυ της Κυριακής (25/1) κατά τη διαδικασία απογείωσης από το διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ, στην πολιτεία του Μέιν, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Σύμφωνα με τις αρχές, η τύχη των οκτώ επιβαινόντων δεν ειναι γνωστή, ενώ οι επίσημες πληροφορίες για το περιστατικό παρέμεναν περιορισμένες τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα. Ωστόσο, κυβερνητικός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για το συμβάν δήλωσε στο Reuters ότι μετά τη συντριβή ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, το αεροσκάφος είχε φτάσει στο Μέιν έπειτα από πτήση που είχε αναχωρήσει από το Τέξας.

Η FAA διευκρίνισε ότι επρόκειτο για δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Bombardier Challenger 600, το οποίο κατέπεσε την ώρα που επιχειρούσε να απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ, περίπου στις 19:45 το απόγευμα τοπική ώρα (02:45 ώρα Ελλάδος).

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας ανακοίνωσε επίσης ότι θα διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB).