Ηνωμένες Πολιτείες: Συντριβή αεροσκάφους στο Μέιν – Αγνοείται η τύχη των 8 επιβαινόντων

Το αεροπλάνο που κατέπεσε, είναι καταχωρημένο σε δικηγορική εταιρεία με έδρα το Χιούστον, ενώ, άγνωστη παραμένει η ταυτότητα των επιβαινόντων

Ιδιωτικό τζετ που μετέφερε οκτώ ανθρώπους, συνετρίβη κατά την απογείωση από αεροδρόμιο του Μέιν το βράδυ της Κυριακής (25/01), ενώ η περιοχή πλήττεται από έντονες χιονοπτώσεις, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το Bombardier Challenger 600 συνετρίβη αμέσως μόλις απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπάνγκορ περίπου στις 19:45 της Κυριακής τοπική ώρα (02:45 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό, καθώς οι πρώτες ομάδες διάσωσης εκτιμούν την έκταση των ζημιών.

«Περιστατικό στο αεροδρόμιο βρίσκεται υπό έρευνα. Οι πρώτοι ανταποκριτές βρίσκονται στον τόπο του περιστατικού και εκτιμούν την κατάσταση. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τη μετάβαση στο αεροδρόμιο», ανέφερε το Bangor International Airport σε ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα.

Το αεροπλάνο που κατέπεσε, είναι καταχωρημένο σε δικηγορική εταιρεία με έδρα το Χιούστον, σύμφωνα με αρχεία ομοσπονδιακής καταγραφής, ενώ, άγνωστη παραμένει η ταυτότητα των επιβαινόντων.

