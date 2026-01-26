Βενεζουέλα: «Βαρέθηκα τις εντολές των ΗΠΑ» δήλωσε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε την Κυριακή ότι «βαρέθηκε τις εντολές της Ουάσιγκτον», την ώρα που επιδιώκει συμφωνίες με την αντιπολίτευση μετά τη σύλληψη του πρώην ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ. Η Ροντρίγκες βρίσκεται σε δύσκολη θέση από τότε που έλαβε την υποστήριξη των ΗΠΑ για να ηγηθεί προσωρινά της χώρας, προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ της διατήρησης των υποστηρικτών του Μαδούρο στο πλευρό της και της ικανοποίησης του Λευκού Οίκου.

Τώρα, σχεδόν ένα μήνα μετά την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, η Ροντρίγκες αντέδρασε, εν μέσω συνεχιζόμενης πίεσης, να ξαναρχίσει η παραγωγή πετρελαίου στην χώρα.

«Αρκετά πια με τις εντολές της Ουάσιγκτον προς τους πολιτικούς της Βενεζουέλας», δήλωσε σε μια εκδήλωση που μεταδόθηκε από το κρατικό κανάλι Venezolana de Televisión. «Αφήστε την Βενεζουέλα να επιλύσει τις διαφορές και τις εσωτερικές της συγκρούσεις. Αυτή η Δημοκρατία έχει πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του φασισμού και του εξτρεμισμού».

Ο Λευκός Οίκος ασκεί σταθερή πίεση στη Βενεζουέλα από τότε που ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν σε μια επιδρομή στις αρχές Ιανουαρίου και μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ.

Η Ροντρίγκες, πρώην αντιπρόεδρος του Μαδούρο, έχει επιμείνει τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι ΗΠΑ δεν κυβερνούν τη Βενεζουέλα, αλλά, την ίδια στιγμή, δεν έχει επιδιώξει κάποιου είδους αντιπαράθεση με την Ουάσινγκτον.

Από την πλευρά του, όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ «θα κυβερνήσουν» τη Βενεζουέλα, όπως είχε δηλώσει μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, αλλά αργότερα υποστήριξε την Ροντρίγκες ως προσωρινή ηγέτιδα της χώρας.

