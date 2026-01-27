Βερολίνο: Οι αρχές επικήρυξαν με ένα εκατομμύριο ευρώ τους δράστες πίσω από το πενθήμερο μπλακ άουτ

Αμοιβή ενός εκατομμυρίου ευρώ προσφέρει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πληροφορίες οι οποίες θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των υπεύθυνων για την δολιοφθορά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Βερολίνου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πενθήμερο μπλακ-άουτ για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά τις πρώτες ημέρες του έτους.

Völlig dystopisch: Nach dem Stromausfall fährt die Polizei durch das menschenleere, stockfinstere und zugeschneite Berlin-Nikolassee und teilt per Lautsprecher mit, man solle für die Abendstunden batteriebetriebene Leuchten und Taschenlampen bereithalten. So gut wie die ganze… pic.twitter.com/TlmcZUXDi4 — Jan A. Karon (@jannibal_) January 3, 2026

Σύμφωνα με την Ραδιοτηλεόραση Βερολίνου - Βρανδεμβούργου rbb, το ύψος του ποσού υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην έρευνα του περιστατικού, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και ένδειξη ότι δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για τους δράστες. Την ευθύνη για την επίθεση έχει αναλάβει η ακροαριστερή οργάνωση Vulkan, η οποία έχει και κατά το παρελθόν προκαλέσει διακοπές ρεύματος, αν και όχι τόσο εκτεταμένες όσο η τελευταία.

?Massive blackout in Berlin! Tens of thousands of people have been without electricity for a second day already



The cause is a fire at two high-voltage pylons. Police are openly calling it sabotage.



Berlin authorities and the grid operator say the damage is extremely serious.… pic.twitter.com/oifGTAU8LT — NEXTA (@nexta_tv) January 4, 2026

Η πόλη του Βερολίνου και συνολικά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δέχθηκαν σφοδρή κριτική για την αδυναμία τους να προστατεύσουν τις κρίσιμες υποδομές και το ύψος - ρεκόρ της επικήρυξης των δραστών έρχεται να επιβεβαιώσει την κρισιμότητα της υπόθεσης.

Ενδεικτικά, μετά την επίθεση με φορτηγό στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου το 2016, οι αρχές προσέφεραν αμοιβή 100.000 ευρώ για πληροφορίες σχετικά με τον δράστη, ενώ το 2019 προσέφεραν 500.000 ευρώ για πληροφορίες σχετικά με τη ληστεία στο μουσείο της Δρέσδης.

