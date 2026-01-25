Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Βερολίνο - Πέντε τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε διαμέρισμα στο Βερολίνο. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Oι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της πόλης.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη βρίσκεται στο σημείο.

Τα κίνητρα πίσω από την επίθεση παραμένουν ασαφή και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των τραυματιών ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Αρκετοί ύποπτοι έχουν συλληφθεί. Ομάδα της γερμανικής αστυνομίας για τις ανθρωποκτονίες έχει αναλάβει την έρευνα. Η επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.