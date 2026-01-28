Αεροπορική τραγωδία στο Μέιν: Βραβευμένος σεφ από τη Χαβάη ανάμεσα στα θύματα

Ένας κορυφαίος Χαβανέζος σεφ και πατέρας τριών παιδιών αναγνωρίστηκε ως το τέταρτο θύμα της αεροπορικής τραγωδίας στο Μέιν

O Nικ Μαστράσκουσα

Ένας κορυφαίος Χαβανέζος σεφ και πατέρας τριών μικρών παιδιών αναγνωρίστηκε ως ένας από τους έξι επιβαίνοντες που σκοτώθηκαν όταν ένα ιδιωτικό τζετ συνετρίβη και τυλίχτηκε στις φλόγες στο Μέιν την Κυριακή, σύμφωνα με την οικογένειά του. Ο Νικ Μαστράσκουσα, ο οποίος είναι πλέον το τέταρτο γνωστό θύμα της συντριβής, επέβαινε στο Bombardier Challenger 600, ιδιοκτησίας της δικηγορικής εταιρείας Arnold & Itkin με έδρα το Χιούστον, όταν αυτό ανατράπηκε και τυλίχτηκε στις φλόγες κατά την απογείωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπάνγκορ γύρω στις 7:45 μ.μ. την Κυριακή.

«Ο Νικ άγγιξε τις ζωές τόσων πολλών στην κοινότητά μας μέσω της καλοσύνης, της αφοσίωσης, της γενναιοδωρίας και της φιλίας του. Καθώς θρηνούμε αυτή την αδιανόητη απώλεια, οι καρδιές μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσοι γνώριζαν και αγαπούσαν τον Νικ», ανέφερε μια δήλωση στο GoFundMe για την υποστήριξη της οικογένειας του σεφ.

Ο Νικ Μαστράσκουσα ήταν εκτελεστικός αντιπρόεδρος στην εταιρεία πολυτελών ταξιδιών «Beyond», η οποία ιδρύθηκε από τον δικηγόρο Κερτ Άρνολντ και την Τάρα Άρνολντ. «Αφήνει πίσω την αγαπημένη του Ναταλία και τα τρία παιδιά τους: την Αναλάνι (9η τάξη), τον Ματέο (5η τάξη) και τον Νόα (2η τάξη)», ανέφερε η δήλωση.

Η δικηγόρος σύζυγος ενός συνεργάτη μιας ελίτ δικηγορικής εταιρείας του Τέξας, ένας διοργανωτής εκδηλώσεων και ένας πιλότος που προσλήφθηκε στην εταιρεία πριν από λιγότερο από ένα χρόνο ήταν μεταξύ των έξι που σκοτώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπάνγκορ στο Μέιν την Κυριακή. Το μυστήριο βαθαίνει για το ποιος επέβαινε στο καταδικασμένο ιδιωτικό τζετ στο Μέιν, καθώς οι αρχές προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις σορούς. Η Τάρα Άρνολντ πέθανε επίσης στο μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα της Κυριακής.

Η εταιρεία τον περιέγραψε ως «βραβευμένο σεφ και σομελιέ», ο οποίος έχει εργαστεί σε μερικά από τα πιο διάσημα πολυτελή ξενοδοχεία, ιδιωτικά κλαμπ και θέρετρα στον κόσμο τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Πιο πρόσφατα, ανέλαβε τον τίτλο του executive chef και διευθυντή τροφίμων και ποτών στο Kūkiʻo Golf and Beach Club του Discovery Land στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης, επιβλέποντας τρία εστιατόρια και ένα αποκλειστικό πρόγραμμα κρασιών.

Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Johnson & Wales στο Μαϊάμι και αργότερα σπούδασε στο Culinary Institute of America στη Νάπα Βάλεϊ, εστιάζοντας την καριέρα του στην πολυτελή φιλοξενία. Το GoFundMe, το οποίο τον περιέγραψε ως «γονέα, προπονητή και φίλο, έχει συγκεντρώσει πάνω από 117.000 δολάρια από τον στόχο των 200.000 δολαρίων για να υποστηρίξει τις ανάγκες της οικογένειάς του.

Η 46χρονη Τάρα Άρνολντ, ο 47χρονος πιλότος Τζέικομπ Χόσμερ και η διοργανώτρια εκδηλώσεων Σόνα Κόλινς ταυτοποιήθηκαν ως οι υπόλοιποι νεκροί, όταν το ιδιωτικό τζετ που είχε προορισμό το Παρίσι από το Χιούστον συνετρίβη αφού είχε σταματήσει για ανεφοδιασμό με καύσιμα στο Μέιν εν μέσω ισχυρής χιονοθύελλας. Δύο άλλοι δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Ο Κερτ Άρνολντ και ο επιχειρηματικός του συνεργάτης, Τζέισον Ίτκιν, δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο όταν συνετρίβη, δήλωσαν πηγές στο ABC 13. Το τζετ, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 11 άτομα, συνετρίβη στον διάδρομο προσγείωσης και εξερράγη μετά την απογείωσή του στον χιονισμένο διάδρομο, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Λίγο πριν την απογείωση, μια απόκοσμη φωνή ακούστηκε από τον ασύρματο της πτήσης να λέει «Γεννηθήτω φως», αν και δεν είναι σαφές τι σήμαινε αυτό.

«Διακοπή όλης της κυκλοφορίας στο πεδίο!» φώναξε στη συνέχεια ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. «Αεροσκάφος ανάποδα, έχουμε ένα επιβατικό αεροσκάφος ανάποδα», πρόσθεσε ένας ελεγκτής πτήσεων καθώς τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο της συντριβής.

