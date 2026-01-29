Τραμπ: Παραδέχεται ότι κλείνει τα μάτια του στο υπουργικό συμβούλιο όταν βαριέται

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει τα μάτια του κατά τη διάρκεια των υπουργικών συμβουλίων όχι επειδή κοιμάται αλλά επειδή… βαριέται, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.

«Ο κόσμος λέει: Έκλεισε τα μάτια! Ακούστε, ήταν αρκετά ανιαρό, για να είμαι ειλικρινής» είπε ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος στο υπουργικό συμβούλιο του περασμένου Αυγούστου, το οποίο κράτησε περισσότερες από τρεις ώρες. Τότε «συνελήφθη» να έχει κλειστά τα μάτια του.

«Ήταν λίγο βαρετό», επανέλαβε για αυτήν τη μαραθώνια συνεδρίαση, κατά την οποία οι υπουργοί του, ο ένας μετά τον άλλον, του έπλεξαν το εγκώμιο και στη συνέχεια εκείνος απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των δημοσιογράφων που ήταν παρόντες.

Οι πολιτικοί αντίπαλοί του υποστήριξαν ότι κατά διαστήματα έπαιρνε έναν υπνάκο.

Σήμερα, ο Τραμπ συγκάλεσε την κυβέρνησή του, για δέκατη φορά από την ημέρα που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, όμως η συνεδρίαση, που μεταδιδόταν απευθείας, κράτησε μόλις μία ώρα. Αυτήν τη φορά ο πρόεδρος έδιωξε τους δημοσιογράφους, χωρίς να απαντήσει σε καμία ερώτησή τους.

Μεταξύ των υπουργών που κράτησαν το στόμα τους κλειστό ήταν και η Κρίστι Νόεμ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας. Οι Δημοκρατικοί απαιτούν την παραίτησή της μετά τον θάνατο δύο διαδηλωτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

