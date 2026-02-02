Μπορούν δύο πρώην να είναι φίλοι; Οι 4 ερωτήσεις που θα σας δώσουν την απάντηση

Αυτές είναι οι τέσσερις ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε πριν αποφασίσετε αν θα μείνετε φίλοι ή αν θα σταματήσετε να επικοινωνείτε με πρώην σας

Newsbomb

Μπορούν δύο πρώην να είναι φίλοι; Οι 4 ερωτήσεις που θα σας δώσουν την απάντηση
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας χωρισμός είναι δύσκολος, γιατί χάνεις ξαφνικά το άτομο με το οποίο μοιραζόσουν τα πάντα. Το να παραμείνετε φίλοι, όμως, μήπως είναι εξίσου επώδυνο;

Η σύμβουλος γνωριμιών και σχέσεων Κέιτ Μάνσφιλντ προτείνει τέσσερις ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας, πριν απαντήσουμε στο ερώτημα σχετικά με το αν μπορούμε να είμαστε φίλοι με κάποιον πρώην μας.

1. Πόσο σοβαρό ήταν;

«Υπάρχουν ένας ή δύο άντρες με τους οποίους είχα σύντομες, περιστασιακές σχέσεις που εξελίχθηκαν σε φιλίες», δήλωσε η Ολίβια Πέτερ, συγγραφέας του εγχειριδίου γνωριμιών «Millennial Love», στην εκπομπή Woman's Hour του BBC Radio 4. Αλλά όταν πρόκειται για σοβαρές σχέσεις, ενώ έχει καλές σχέσεις μαζί τους, δεν είναι στενοί φίλοι, αναφέρει η ίδια.

Η Κέιτ Μάνσφιλντ λέει ότι οι περιστασιακές σχέσεις συχνά έχουν λιγότερο σοβαρά ζητήματα να ξεδιαλύνουν, επομένως η μετάβαση στη φιλία μπορεί να είναι πιο ομαλή.

Ωστόσο, ορισμένες φορές, οι περιστασιακές σχέσεις μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερα συναισθήματα επειδή υπάρχουν φορές που είναι «πιο έντονες», αναφέρει η ίδια.

«Εξαρτάται πραγματικά από τον τρόπο που τελείωσαν και ποιος τις τερμάτισε: ήταν αμοιβαίος ο χωρισμός ή μήπως το ένα άτομο αποφάσισε ότι είχε τελειώσει; Αυτό έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από τον χρόνο της σχέσης», λέει η Κέιτ.

2. Τις έχετε ξεπεράσει;

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι το αν είστε σε θέση να διαχωρίσετε τον ρομαντισμό από το άτομο. «Πρέπει να έχετε επεξεργαστεί τον χωρισμό, όχι μόνο να έχετε προχωρήσει λογικά, αλλά και συναισθηματικά», λέει η Κέιτ.

Σκεφτείτε αν είχατε κοινά εκτός της σχέσης, όπως ενδιαφέροντα που υπήρχαν ανεξάρτητα από τον ρομαντισμό, προτείνει. Αν η σχέση χτίστηκε εξ ολοκλήρου στην έλξη, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να τη συνεχίσετε. Είναι επίσης σημαντικό να είστε ειλικρινείς σχετικά με το γιατί θέλετε να παραμείνετε φίλοι.

«Αν εξακολουθείτε να ελπίζετε ότι θα αλλάξουν γνώμη ή αν παραμένετε σε επαφή για να παρακολουθείτε την ερωτική τους ζωή, αυτό είναι δεσμός που μεταμφιέζεται σε φιλία», λέει η Κέιτ.

Τελικά, το να παραμείνουν φίλοι λειτουργεί μόνο αν και οι δύο έχουν αποδεχτεί πραγματικά το τέλος της σχέσης και κανένας δεν έχει κάποιο απώτερο κίνητρο, προσθέτει.

3. Πόσος χρόνος έχει περάσει;

Μπορεί η άμεση μετάβαση από εραστές σε φίλοι να είναι δύσκολη. «Είναι σημαντικό να κάνουμε μια μικρή επανεκκίνηση και να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να σκεφτούμε», λέει η Ολίβια.

Ενδεχομένως κάποιος χρόνος χωρίς επικοινωνία, σαν μια μικρή παύση να είναι απαραίτητος, ώστε να ξαναχτιστεί η σχέση μετά σε νέα βάση.

4. Η νέα σας σχέση είναι εντάξει με αυτό;

Αν αποφασίσετε να παραμείνετε φίλοι, τότε η Κέιτ λέει ότι πρέπει να μιλήσετε ανοιχτά για το τι θα κάνετε και οι δύο αν ο ένας ξεκινήσει μια νέα σχέση.

Και αν ένας νέος σύντροφος δεν νιώθει άνετα με τη φιλία, η Κέιτ τονίζει ότι πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες του. «Δεν είναι πάντα ανασφάλεια. Μερικές φορές είναι μια δικαιολογημένη ανησυχία», λέει.

Ίσως χρειαστεί να κάνετε μια συζήτηση με τον πρώην σας για να προσαρμόσετε τη φιλία σας, η οποία θα μπορούσε να είναι «λιγότερο συχνή επαφή, περισσότερες ομαδικές συναντήσεις ή να είστε πιο διαφανείς σχετικά με το τι κάνετε μαζί», λέει.

Πότε να διακόψετε τελείως την επαφή με πρώην

Η Κέιτ λέει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια φιλία δεν είναι δυνατή. Αν η κατάσταση είναι κακοποιητική, συναισθηματικά ή σωματικά, έχει διακοπεί η εμπιστοσύνη ή ένα άτομο εξακολουθεί να έχει ερωτικά συναισθήματα.

«Μερικές φορές το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε και για τους δύο σας είναι να αποδεχτείτε ότι αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει», λέει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σχεδόν 1 στους 5 δεν έχει επαρκή θέρμανση στο σπίτι - «Πρωτιά» για Ελλάδα και Βουλγαρία

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την μαύρη «ωραία Ελένη»: Εκνευρισμένος ο Μασκ με τον Νόλαν - Έχει χάσει την ακεραιότητα του

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Πηνειός έξω από τη Λάρισα: Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις - Βίντεο

15:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ζέλσον Μαρτίνς, υπογράφει νέο συμβόλαιο

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ο 46χρονος που είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο στις Σέρρες - Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Συν-γονεϊκότητα: Ποια είναι η νέα μορφή οικογένειας που παρουσιάζει αύξηση μετά την πανδημία

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία των ταξί την Τετάρτη

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σήμα του ECMWF δίνει καλά νέα για τον υπόλοιπο χειμώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

15:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ προχωράει την υπόθεση του Χόρχε Σάντσες

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Μπορούν δύο πρώην να είναι φίλοι; Οι 4 ερωτήσεις που θα σας δώσουν την απάντηση

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Ινδία αποκάλυψε το υπερόπλο της: Δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ξανά κάτι αντίστοιχο

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Συνελήφθη ο σεναριογράφος του πολιτικού θρίλερ «Ένα απλό ατύχημα» - Έχει προταθεί για Όσκαρ

14:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο μήνυμα Καραμανλή σε Μητσοτάκη: «Να μην διαγράφουμε τους πιο έμπειρους και να τους ακούμε»

14:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα γέννησης έως 15.000 ευρώ - Ο Δήμος που το χορηγεί

14:26LIFESTYLE

Grammy 2026: Η Chappell Roan στο κόκκινο χαλί με ιστορικό Mugler look

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Tι είναι το «second screen viewing»: Το φαινόμενο που αλλάζει τις πλοκές και τα σενάρια των αγαπημένων μας σειρών - «Είναι σαν να απευθύνονται σε 6χρονα»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: 38χρονος συνελήφθη με το «σιρόπι του βιασμού» που προκαλεί απώλεια συνείδησης

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο αστεροειδής που θα μπορούσε να κάνει όλους τους κατοίκους της Γης δισεκατομμυριούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Ποιοι θα το λάβουν

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

13:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Το σχέδιο της κυβέρνησης για την άρση μονιμότητας

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

13:21ΕΛΛΑΔΑ

«Συγγνώμη, λάθος»: Ο «Ρουβίκωνας» παραδέχεται ότι έσπασε άλλη εταιρεία αντί για τα γραφεία της Βιολάντα και υπόσχεται να αποζημιώσει για τις υλικές ζημιές

14:09LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ - Η ανάρτησή του

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ο 46χρονος που είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο στις Σέρρες - Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: 38χρονος συνελήφθη με το «σιρόπι του βιασμού» που προκαλεί απώλεια συνείδησης

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο μήνυμα Καραμανλή σε Μητσοτάκη: «Να μην διαγράφουμε τους πιο έμπειρους και να τους ακούμε»

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Μπορούν δύο πρώην να είναι φίλοι; Οι 4 ερωτήσεις που θα σας δώσουν την απάντηση

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στη δολοφονία JFK: Το βίντεο που αποδεικνύει ότι ο Όσβαλντ δεν έδρασε μόνος -Το «θρίλερ» για την κυριότητά του και τα 900.000 δολάρια

12:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Grammy 2026: Οι 6+1 στιγμές που ξεχώρισαν στα φετινά βραβεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ