Μπορούν δύο πρώην να είναι φίλοι; Οι 4 ερωτήσεις που θα σας δώσουν την απάντηση

Ένας χωρισμός είναι δύσκολος, γιατί χάνεις ξαφνικά το άτομο με το οποίο μοιραζόσουν τα πάντα. Το να παραμείνετε φίλοι, όμως, μήπως είναι εξίσου επώδυνο;

Η σύμβουλος γνωριμιών και σχέσεων Κέιτ Μάνσφιλντ προτείνει τέσσερις ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας, πριν απαντήσουμε στο ερώτημα σχετικά με το αν μπορούμε να είμαστε φίλοι με κάποιον πρώην μας.

1. Πόσο σοβαρό ήταν;

«Υπάρχουν ένας ή δύο άντρες με τους οποίους είχα σύντομες, περιστασιακές σχέσεις που εξελίχθηκαν σε φιλίες», δήλωσε η Ολίβια Πέτερ, συγγραφέας του εγχειριδίου γνωριμιών «Millennial Love», στην εκπομπή Woman's Hour του BBC Radio 4. Αλλά όταν πρόκειται για σοβαρές σχέσεις, ενώ έχει καλές σχέσεις μαζί τους, δεν είναι στενοί φίλοι, αναφέρει η ίδια.

Η Κέιτ Μάνσφιλντ λέει ότι οι περιστασιακές σχέσεις συχνά έχουν λιγότερο σοβαρά ζητήματα να ξεδιαλύνουν, επομένως η μετάβαση στη φιλία μπορεί να είναι πιο ομαλή.

Ωστόσο, ορισμένες φορές, οι περιστασιακές σχέσεις μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερα συναισθήματα επειδή υπάρχουν φορές που είναι «πιο έντονες», αναφέρει η ίδια.

«Εξαρτάται πραγματικά από τον τρόπο που τελείωσαν και ποιος τις τερμάτισε: ήταν αμοιβαίος ο χωρισμός ή μήπως το ένα άτομο αποφάσισε ότι είχε τελειώσει; Αυτό έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από τον χρόνο της σχέσης», λέει η Κέιτ.

2. Τις έχετε ξεπεράσει;

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι το αν είστε σε θέση να διαχωρίσετε τον ρομαντισμό από το άτομο. «Πρέπει να έχετε επεξεργαστεί τον χωρισμό, όχι μόνο να έχετε προχωρήσει λογικά, αλλά και συναισθηματικά», λέει η Κέιτ.

Σκεφτείτε αν είχατε κοινά εκτός της σχέσης, όπως ενδιαφέροντα που υπήρχαν ανεξάρτητα από τον ρομαντισμό, προτείνει. Αν η σχέση χτίστηκε εξ ολοκλήρου στην έλξη, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να τη συνεχίσετε. Είναι επίσης σημαντικό να είστε ειλικρινείς σχετικά με το γιατί θέλετε να παραμείνετε φίλοι.

«Αν εξακολουθείτε να ελπίζετε ότι θα αλλάξουν γνώμη ή αν παραμένετε σε επαφή για να παρακολουθείτε την ερωτική τους ζωή, αυτό είναι δεσμός που μεταμφιέζεται σε φιλία», λέει η Κέιτ.

Τελικά, το να παραμείνουν φίλοι λειτουργεί μόνο αν και οι δύο έχουν αποδεχτεί πραγματικά το τέλος της σχέσης και κανένας δεν έχει κάποιο απώτερο κίνητρο, προσθέτει.

3. Πόσος χρόνος έχει περάσει;

Μπορεί η άμεση μετάβαση από εραστές σε φίλοι να είναι δύσκολη. «Είναι σημαντικό να κάνουμε μια μικρή επανεκκίνηση και να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να σκεφτούμε», λέει η Ολίβια.

Ενδεχομένως κάποιος χρόνος χωρίς επικοινωνία, σαν μια μικρή παύση να είναι απαραίτητος, ώστε να ξαναχτιστεί η σχέση μετά σε νέα βάση.

4. Η νέα σας σχέση είναι εντάξει με αυτό;

Αν αποφασίσετε να παραμείνετε φίλοι, τότε η Κέιτ λέει ότι πρέπει να μιλήσετε ανοιχτά για το τι θα κάνετε και οι δύο αν ο ένας ξεκινήσει μια νέα σχέση.

Και αν ένας νέος σύντροφος δεν νιώθει άνετα με τη φιλία, η Κέιτ τονίζει ότι πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες του. «Δεν είναι πάντα ανασφάλεια. Μερικές φορές είναι μια δικαιολογημένη ανησυχία», λέει.

Ίσως χρειαστεί να κάνετε μια συζήτηση με τον πρώην σας για να προσαρμόσετε τη φιλία σας, η οποία θα μπορούσε να είναι «λιγότερο συχνή επαφή, περισσότερες ομαδικές συναντήσεις ή να είστε πιο διαφανείς σχετικά με το τι κάνετε μαζί», λέει.

Πότε να διακόψετε τελείως την επαφή με πρώην

Η Κέιτ λέει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια φιλία δεν είναι δυνατή. Αν η κατάσταση είναι κακοποιητική, συναισθηματικά ή σωματικά, έχει διακοπεί η εμπιστοσύνη ή ένα άτομο εξακολουθεί να έχει ερωτικά συναισθήματα.

«Μερικές φορές το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε και για τους δύο σας είναι να αποδεχτείτε ότι αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει», λέει.

